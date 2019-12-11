А-100 купила строительный завод: метр не подешевеет, но строить будут быстрее

Источник материала: Myfin

Фото: А-100

Завод расположен в 5 км от Минска в Хатежино. Он был построен в 2014 году по европейским стандартам с использованием оборудования от ведущих производителей: Elematic (Финляндия), IBAU HAMBURG (Германия), EUROMECC (Италия). Производственная мощность комплекса составляет 180 000 квадратных метров жилья в год. По словам директора группы компаний «А-100 Девелопмент» Светланы Шевлик, 70% мощностей завода будет использовано на нужды самого застройщика. Оставшиеся 30% мощностей будут задействованы под заказы сторонних компаний. Учитывая перенасыщенность производственными мощностями белорусского рынка, компания рассматривает заказчиков с европейского рынка.

Сумма сделки не разглашается, но по словам собственника группы компаний «А-100» Александра Центера, инвестиции в проект окупятся примерно через 10 лет.

Фото: А-100

Новый завод позволит компании больше экспериментировать с фасадами, отделкой и расцветками панельных конструкций. Также это позволит сильно сократить цикл строительства.

– Если раньше мы с завистью смотрели на рельефные фасады и цветной бетон, например, в Эстонии, то сейчас сможем использовать все новые европейские тенденции дизайна в своих новостройках, – отмечает Светлана Шевлик. – На европейских заводах уже сейчас монтируют окна, делают фасады, некоторые даже делают отделку. Нам надо будет всему этому еще научиться, но сейчас стоит задача максимально уменьшить количество операций на стройке и улучшить качество конструкций в заводских условиях.

Жилье не подешевеет

Касаясь вопроса себестоимости строительства и его снижения за счет новой покупки, Светлана Шевлик, призвала не ждать быстрого снижения цен на квадратный метр.

Фото: А-100

– Не нужно рассчитывать на то, что себестоимость будет сильно снижаться. Это только одна из задач. Основная же цель – улучшение качества строительства и снижение его сроков. В перспективе мы также займемся и вопросом снижения себестоимости, чтобы предложить рынку более комфортную цену.