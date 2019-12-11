Джаз, ребрендинг, награды, инновационные проекты: Банку БелВЭБ - 28!

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

декабрь 2018

Первые 10 победителей рекламной игры «Время дивных моментов» для держателей карточек MasterCard World «Дива» от Банка БелВЭБ получили свои призы. Главный - подарочный сертификат на 2500 рублей - достался Дмитрию Лодыге.

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Банк получил «Национальную театральную премию» в номинации «Меценат театра». Награда присуждена банку за многолетнюю (с 2011 года) поддержку Минского международного Рождественского оперного форума.

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Банк запустил «Актив» - уникальную кредитную линейку для субъектов малого бизнеса, в которой сразу шесть вариантов финансирования малого бизнеса, и проект «Зарплатный – Стандарт Плюс», в котором предусмотрены бонусы и привилегии как для предприятий и организаций, так и для держателей зарплатных карт.

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«Банк БелВЭБ» выкупил облигации Мозырского НПЗ (являющегося клиентом банка с 1996 года) на сумму 52,87 млн евро, которые были эмитированы с целью финансирования затрат на реализацию инвестиционного проекта «Комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков».

январь 2019

Корпоративные клиенты получили возможность осуществлять мгновенные платежи. Услуга доступна в режиме 24/7/365 клиентам, подключенным к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» «Банка БелВЭБ».

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В Москве, во время визита представителей «Банка БелВЭБ» во главе с заместителем Председателя Правления Тарасом Надольным, заключено генеральное соглашение со «Сбербанком» о предоставлении финансирования.

«В структуре финансовых потоков клиентов банка значительную долю занимают операции с контрагентами России, поэтому «Банк БелВЭБ» заинтересован в расширении взаимовыгодного сотрудничества с крупнейшим банком в Российской Федерации - ПАО «Сбербанк» - по всем направлениям банковской деятельности, в том числе финансированию внешнеторговых контрактов клиентов нашего банка», - отметил Тарас Надольный.

февраль 2019

Запущено мобильное приложение «БелВЭБ Бизнес» для корпоративных клиентов, дающее доступ к счетам через мобильный телефон.

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Совместно с Visa банк представил линейку трэвел-карт, одна из которых ( Visa Signature Travel ) выпущена впервые в Беларуси. Карты номинированы в белорусских рублях, долларах и евро.

март 2019

По традиции, по итогам года, банк вручил награды своим лучшим бизнес-партнерам. Их получили 17 успешных предприятий страны - победители в 10 номинациях.

«Благодаря вам «Банк БелВЭБ» на протяжении многих лет удерживает лидирующие позиции в области корпоративного обслуживания. Нам доверяют более 20 тыс. корпоративных клиентов. Мы гордимся вашими успехами и нам очень приятно осознавать, что и «Банк БелВЭБ» вносит свой вклад в развитие вашего бизнеса. Мы благодарны вам за то, что именно вы даете нам стимул к развитию и всегда находите новые задачи», - отметил на церемонии Председатель Правления ОАО «Банк БелВЭБ» Василий Матюшевский.

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Сразу 4 награды завоевал банк в конкурсе «Потребительский опыт-2018»: два вторых (в номинациях «Интернет-банк-2018» и «Вежливые банки - мессенджеры-2018») и два третьих («Мобильный банк iOS-2018» и «Мобильный банк Android-2018») места.

апрель 2019

В рамках стратегических планов банка по ускоренной цифровизации бизнеса открыт первый сервисный офис банка нового формата. Это стало стартом масштабного проекта по переводу своей территориальной сети на двухуровневую модель ведения бизнеса и высокотехнологичный формат обслуживания клиентов.

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Совместно с МТС банк запустил инновационный проект - предоставление онлайн-кредитов через интернет. Получить деньги можно без посещения банка в течение нескольких минут через приложение «МТС Деньги».

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В очередной раз банк был признан «Меценатом культуры», а также был признан лучшим инвестиционным банком по итогам 2018 года на торжественной церемонии чествования лауреатов ежегодной премии «Банк года».

Премия «Меценатом культуры»

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Победителем рекламной игры «Обороты удачи от Visa и Банка БелВЭБ» стала минчанка Наталья Сайковская, получившая главный приз - автомобиль Skoda Rapid.

май 2019

До 50 млн. евро увеличена сумма финансирования (в феврале 2019 года открыта кредитная линия на сумму до 37,5 млн. евро сроком до 8 лет) инвестпроекта совместного белорусско-китайского предприятия ООО «Белкалий-Мигао» по строительству завода по производству нитрата калия на промплощадке ОАО «Беларуськалий».

Лучший инвестиционный банк по итогам ежегодной премии «Банк года»

июнь 2019

Стартовал процесс комплексного ребрендинга «Банка БелВЭБ». «Ребрендинг – логичный шаг в развитии банка. Он отражает стремление быть лидером банковского рынка с дальнейшей трансформацией в финтех-компанию. Суть перемен заключается в качественных изменениях в работе банка, которые происходят в рамках нашей новой стратегии развития», - отметил Председатель Правления ОАО «Банк БелВЭБ» Василий Матюшевский.

Представлен обновленный логотип банка, изменится и фирменный цвет: вместо сочетания оранжево-красного и сине-зеленого стали использоваться графитовый и белый, - стиль основного акционера Банка БелВЭБ – государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».



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Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») ОАО «Банк БелВЭБ» на уровне «B». Прогноз по долгосрочным РДЭ – «Стабильный». Кроме того, Fitch подтвердило краткосрочные РДЭ на уровне «B», рейтинги поддержки – на уровне «4», рейтинги устойчивости Банка БелВЭБ – на уровне «b-».

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Главы «ВЭБ.РФ» и «Банк БелВЭБ» Игорь Шувалов» и Василий Матюшевский обсудили перспективы развития «Банка БелВЭБ». На встрече в Минске стороны рассмотрели стратегические ориентиры банка на 2019-2021 годы, которые предусматривают глубокую трансформацию банка.

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Прошли традиционные «Джазовые вечера с Банком БелВЭБ» - седьмой год подряд у Ратуши минчан радовали исполнители из разных стран и континентов.

июль 2019

«Банк БелВЭБ» признан банком №1 для крупного бизнеса - он стал победителем в соответствующей номинации премии «Номер один».

август 2019

Банк возобновил выдачу отдельных потребительских кредитов по программе «Дабрабыт» и расширил возможности получения кредита по программе «Лагодны».

сентябрь 2019

«Банк БелВЭБ» открыл Белвесту кредитную линию в размере 150 млн российских рублей на срок до 1,5 года при участии льготного финансирования АО РОСЭКСИМБАНК для финансирования поставок продукции из России в Беларусь.

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Возобновлена выдача кредитов на недвижимость, приобретаемую через партнеров банка (застройщиков, агентств недвижимости), с которыми заключены договоры о сотрудничестве.

октябрь 2019

Продолжился процесс реорганизации территориальных подразделений в связи с изменением стратегии банка. Какие-то отделения закрывались, другие преобразовывались или открывались.

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Банк запустил тестирование биометрической идентификации и аутентификации (технология распознавания лица и голоса) клиентов.

ноябрь 2019

Входящая в холдинг «Банка БелВЭБ» компания «ДФС» начала продажи токенов «Белвеста», номинированные в российских рублях и евро. Цена 1 токена - 100 евро или 5 тыс. российских рублей. Фиксированная годовая ставка доходности в евро - 5,15% годовых, для токенов в российских рублях - 9% годовых. Срок - три года (ежегодная оферта).

декабрь 2019

Банк отменил плату за переводы денег между физическими лицами – клиентами банка, совершенные с использованием карточек банка (их реквизитов) в «Интернет-Банке» и сервисе переводов «Хутка на картку».