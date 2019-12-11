Идеальный кузов: виды шпаклевок для автомобиля

Источник материала: Tut.by



Одним из важнейших средств для выполнения ремонта кузова автомобиля является специальная замазка жидкой или пастообразной консистенции-шпатлевка. С помощью этого материала появилась возможность устранить очаги разрушения лакокрасочного покрытия в виде царапин, сколов, элементов коррозии. В состав средства входит тальк, полимер и другие компоненты, улучшающие качества пасты. Полимер вступает в реакцию с отвердителем, выделяя при этом тепло. Тальк выступает как наполнитель, обеспечивая массу, которая подлежит обработке. Сегодня на авторынке можно найти самые разные виды шпаклевок для авто. Однако каждый вид имеет свое назначение в зависимости от компонентов.

Содержание:

Первая базовая группа





Пастообразный материал для выравнивания автомобильного кузова разделяют на 5 групп.

Первая — общего назначения — бывает универсальной, мягкой или облегченной. Все зависит от наполнителя. Основной составляющей является тальк. Но в некоторых составах он может быть заменен на специальные пустотелые кварцевые микросферы, которые облегчают размешивание состава, улучшают нанесение, шлифование. Величина частиц талька неоднородная, что может сказываться на консистенции вещества.

Такие виды шпаклевок для авто применяют в том случае, если поврежденный элемент был правильно отрихтован, а неровности имеют минимальные размеры. Мягкую либо универсальную пасту наносят на чистый металл, слоем 3 мм, выходя за пределы вмятины на пару сантиметров. Затем зону тщательно шлифуют.

Шпатлевки спецназначения





Шпаклевочный материал данного типа усилен дополнительными частицами. Стекловолокно добавляют для прочности при ремонте деталей, в которых есть этот материал, либо при необходимости нанесения более толстого слоя. Покрытие обладает водоотталкивающими свойствами. Поэтому снижается вероятность попадания влаги на нагретый металл.

Волокна в составе бывают короткими или длинными. Длинное — прочное, но трудно поддается шлифовке, короткое обладает меньшей прочностью, но легче поддается обработке. Не рекомендуется наносить такую замазку на сквозные отверстия. Лучше — на наваренную заплату.

Если шпаклевочная смесь усилена углеволокном, то ее применяют для заделки поверхностей с большой вибрацией. Наносят средство несколькими тонкими слоями, просушивая и обрабатывая абразивом каждый пласт. Углеволокно отличается небольшим весом, но если замазки много, то из-за невысокой степени хрупкости, при ударе, она может треснуть.

В некоторые виды шпаклевок для авто добавляют алюминиевую пыль. Средство легко наносится на поверхность, но трудно шлифуется, быстро забивая шлифовальный лист. Состав трудно размешать, зато после заделки не остаются неоднородности. Шпатлевка устойчива к вибрациям, поэтому применяется для ремонта панелей большой площади, к примеру, крыши, капота. Можно обработать такой смесью и диски, но затем потребуется покрытие порошковой краской.

А вот для бампера изобрели специальный вариант замазки — эластичную, стойкую к вибрированию, с улучшенной адгезией к пластмассовым деталям. Применяют консистенцию для заполнения незначительных неровностей и царапин.

На финишной прямой





Когда ремонт кузова находится на завершающем этапе, применяют распыляемую шпатлевку. Его наносят краскопультом равномерно на всю деталь, затем тщательно шлифуют насухо.

При необходимости применяют финишные мелкодисперсные смеси, которыми заполняют мелкие споры. При этом слой наполняющего грунта уменьшается.

Если требуется выровнять площадь только под покраску, целесообразно применить однокомпонентный состав, без отвердителя.

Качество шпатлевки зависит от свойств компонентов. Высококачественная продукция обладает отличной адгезией к площади и минимальной усадкой после затвердения.

Несмотря на то, какие виды шпаклевок для авто будут использоваться, следует запомнить несколько рекомендаций. Обрабатывать нужно только выправленную вмятину. Работы выполняются при температуре свыше +20 градусов.

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