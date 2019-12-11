ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Колёса Союза. Почём сегодня былая гордость советского автопрома

12.12.2019 16:04 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Колёса Союза. Почём сегодня былая гордость советского автопрома
«Волгу» в хорошем состоянии можно купить за 5-6 тысяч долларов. Таких объявлений немало по всей стране. © / Фото из открытых источников

Об этих машинах мечтали поколения советских граждан, а сегодня они (машины, а не граждане) доживают свой век на свалках. Впрочем, некоторые ещё вполне на ходу. Купить раритетный советский автомобиль в хорошем состоянии можно и в Беларуси. Разбираемся, какие модели имеются в наличии и какова цена вопроса.

Машина Левитана

Одно из самых интересных авто, которое можно найти на нашем рынке, - ГАЗ М-20 «Победа». По слухам, название утверждал лично Иосиф Сталин. Новинку Горьковского автозавода впервые показали вождю в 1945 году. Изначально предлагалось назвать автомобиль «Родиной». Но Сталину этот вариант пришелся не по душе. Он спросил: «И почём у нас будет Родина?» А вот второй вариант - «Победа» - вызвал у Сталина улыбку. Он заметил, что «не велика «Победа», и добавил: «Пусть будет «Победой».

Колёса Союза. Почём сегодня былая гордость советского автопрома
ГАЗ М-20 «Победа». Фото: Фото из открытых источников

Это один из первых серийных советских легковых автомобилей. Его начали выпускать в 1946 году. Всего с конвейера сошли более 230 тысяч экземпляров.

Точно сказать, сколько таких осталось в Беларуси, нельзя, но в продаже фигурирует по меньшей мере с десяток. Есть и машины в хорошем состоянии. Например, продаётся авто 1955 года выпуска с пробегом 45 тысяч километров и двигателем 2,1 л. Податель объявления не уточняет, на ходу машина или нет, но, судя по её внешнему виду,  ещё поездит. Правда, стоит раритет около 27 тысяч долларов. Недешево.

Впрочем, и 70 лет назад покупка этого авто влетела бы в копеечку. «Победа» стоила около 16 000 рублей. На неё нужно было работать 2,5 года.

Одним из первых владельцев этой машины стал знаменитый диктор Левитан. «Голос» победы штрафовать не смели.

Колёса Союза. Почём сегодня былая гордость советского автопрома
ГАЗ-13 "Чайка". Фото: Фото из открытых источников

 

Кастро повезло

Найти в продаже представительскую «Чайку» (ГАЗ-13) - та ещё задача. Если машины и есть, их не спешат продавать.

В прошлом веке на «Чайках» ездили секретари ЦК КПСС, высокопоставленные дипломаты. Простые люди эту машину могли разве что увидеть издалека. Зато отдельные её экземпляры достались революционеру Фиделю Кастро и первой женщине-космонавту Валентине Терешковой.

Много объявлений о продаже более демократичной ГАЗ-21 «Волга», в своё время пришедшей на смену «Победе». Она выпускалась с 1957 по 1970 год. За этот период собрали почти 640 тысяч машин.

Колёса Союза. Почём сегодня былая гордость советского автопрома
ГАЗ-21 «Волга». Фото: Фото из открытых источников

Цена на самые дешёвые «Волги» стартует с 500-1000 долларов. Самые дорогие модели стоят… до 30 тысяч долларов! Спрашивать про состояние «Волги» по цене седана бизнес-класса не приходится. Пример из объявления: «Машина 1965 года выпуска в идеальном состоянии, отреставрирована». Видно, что владелец вложил в неё немало сил, денег и времени.

Колёса Союза. Почём сегодня былая гордость советского автопрома
Советские авто на экспорт. А вы вспомните эти четыре модели?
Подробнее

«Волгу» в хорошем состоянии можно купить за 5-6 тысяч долларов. Таких объявлений немало по всей стране.

Когда-то, чтобы купить «Волгу» за более чем 5000 рублей, нужно было работать почти четыре года. Космонавту Юрию Гагарину такую подарило правительство. У неё была одна особенность - голубой салон. В цвет звездного неба.

Колёса Союза. Почём сегодня былая гордость советского автопрома
«Москвич» 400. Фото: Фото из открытых источников

 

Мал золотник…

«Москвич» 400 - это первый массовый легковой автомобиль, который продавался в СССР для индивидуального пользования. Машина собиралась с оглядкой на Opel Kadett К-38, который выпускался в конце 30-х годов прошлого века. Про эту машину Самуил Маршак в 1954 году написал: «Кто не сумел достичь в искусстве особых успехов, покупает машину «Москвич» или ходит пешком. Как Чехов».

Такое авто 1950 года выпуска сегодня вполне реально купить всего за 550 долларов. Владелец отмечает наличие документов, передних фар и бампера. Правда, на ходу машина или нет, непонятно. Судя по внешнему виду, над восстановлением придётся потрудиться.

Колёса Союза. Почём сегодня былая гордость советского автопрома
Тест: Какие автомобили снимали в советских фильмах?
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Купить раритетный советский автомобиль в хорошем состоянии можно и в Беларуси. Разбираемся, какие модели имеются в наличии и какова цена вопроса.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Молодечно пьяный на Volvo протаранил забор, светофор и устроил гонки с милицией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика