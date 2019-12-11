Колёса Союза. Почём сегодня былая гордость советского автопрома

Источник материала: Аргументы и факты

«Волгу» в хорошем состоянии можно купить за 5-6 тысяч долларов. Таких объявлений немало по всей стране. ©

Об этих машинах мечтали поколения советских граждан, а сегодня они (машины, а не граждане) доживают свой век на свалках. Впрочем, некоторые ещё вполне на ходу. Купить раритетный советский автомобиль в хорошем состоянии можно и в Беларуси. Разбираемся, какие модели имеются в наличии и какова цена вопроса.

Машина Левитана

Одно из самых интересных авто, которое можно найти на нашем рынке, - ГАЗ М-20 «Победа». По слухам, название утверждал лично Иосиф Сталин. Новинку Горьковского автозавода впервые показали вождю в 1945 году. Изначально предлагалось назвать автомобиль «Родиной». Но Сталину этот вариант пришелся не по душе. Он спросил: «И почём у нас будет Родина?» А вот второй вариант - «Победа» - вызвал у Сталина улыбку. Он заметил, что «не велика «Победа», и добавил: «Пусть будет «Победой».



ГАЗ М-20 «Победа». Фото: Фото из открытых источников

Это один из первых серийных советских легковых автомобилей. Его начали выпускать в 1946 году. Всего с конвейера сошли более 230 тысяч экземпляров.

Точно сказать, сколько таких осталось в Беларуси, нельзя, но в продаже фигурирует по меньшей мере с десяток. Есть и машины в хорошем состоянии. Например, продаётся авто 1955 года выпуска с пробегом 45 тысяч километров и двигателем 2,1 л. Податель объявления не уточняет, на ходу машина или нет, но, судя по её внешнему виду, ещё поездит. Правда, стоит раритет около 27 тысяч долларов. Недешево.

Впрочем, и 70 лет назад покупка этого авто влетела бы в копеечку. «Победа» стоила около 16 000 рублей. На неё нужно было работать 2,5 года.

Одним из первых владельцев этой машины стал знаменитый диктор Левитан. «Голос» победы штрафовать не смели.

Кастро повезло

Найти в продаже представительскую «Чайку» (ГАЗ-13) - та ещё задача. Если машины и есть, их не спешат продавать.

В прошлом веке на «Чайках» ездили секретари ЦК КПСС, высокопоставленные дипломаты. Простые люди эту машину могли разве что увидеть издалека. Зато отдельные её экземпляры достались революционеру Фиделю Кастро и первой женщине-космонавту Валентине Терешковой.

Много объявлений о продаже более демократичной ГАЗ-21 «Волга», в своё время пришедшей на смену «Победе». Она выпускалась с 1957 по 1970 год. За этот период собрали почти 640 тысяч машин.

Цена на самые дешёвые «Волги» стартует с 500-1000 долларов. Самые дорогие модели стоят… до 30 тысяч долларов! Спрашивать про состояние «Волги» по цене седана бизнес-класса не приходится. Пример из объявления: «Машина 1965 года выпуска в идеальном состоянии, отреставрирована». Видно, что владелец вложил в неё немало сил, денег и времени.

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«Волгу» в хорошем состоянии можно купить за 5-6 тысяч долларов. Таких объявлений немало по всей стране.

Когда-то, чтобы купить «Волгу» за более чем 5000 рублей, нужно было работать почти четыре года. Космонавту Юрию Гагарину такую подарило правительство. У неё была одна особенность - голубой салон. В цвет звездного неба.

Мал золотник…

«Москвич» 400 - это первый массовый легковой автомобиль, который продавался в СССР для индивидуального пользования. Машина собиралась с оглядкой на Opel Kadett К-38, который выпускался в конце 30-х годов прошлого века. Про эту машину Самуил Маршак в 1954 году написал: «Кто не сумел достичь в искусстве особых успехов, покупает машину «Москвич» или ходит пешком. Как Чехов».