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В Бобруйске Renault сбил 6-летнюю девочку, которая с мамой шла по переходу
Источник материала: Tut.by
Легковушка сбила ребенка на пешеходном переходе в Бобруйске,
Авария произошла 12 декабря, около 07.00. Предварительно установлено, что 39-летний водитель Renault ехал по улице Парковой и в районе дома № 64 сбил 6-летнюю девочку, которая вместе с матерью переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
По предварительной информации, в момент аварии водитель автомобиля был трезв.
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В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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