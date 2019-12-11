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В Бобруйске Renault сбил 6-летнюю девочку, которая с мамой шла по переходу

12.12.2019 16:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Легковушка сбила ребенка на пешеходном переходе в Бобруйске, сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.


Авария произошла 12 декабря, около 07.00. Предварительно установлено, что 39-летний водитель Renault ехал по улице Парковой и в районе дома № 64 сбил 6-летнюю девочку, которая вместе с матерью переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

По предварительной информации, в момент аварии водитель автомобиля был трезв.

 
 
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В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
 
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