В Бобруйске Renault сбил 6-летнюю девочку, которая с мамой шла по переходу

Источник материала: Tut.by

Легковушка сбила ребенка на пешеходном переходе в Бобруйске, сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.





Авария произошла 12 декабря, около 07.00. Предварительно установлено, что 39-летний водитель Renault ехал по улице Парковой и в районе дома № 64 сбил 6-летнюю девочку, которая вместе с матерью переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

По предварительной информации, в момент аварии водитель автомобиля был трезв.