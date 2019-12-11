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График проведения «прямых телефонных линий»

12.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

С 13 по 19 декабря случчане смогут обратиться к некоторым чиновникам и задать волнующие вопросы по телефону.

13 декабря с 10.00 до 11.00 по телефону 7-50-07 «прямую линию» проведет начальник отдела трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома Татьяна Ивановна Новак на тему «Право на получение компенсации работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» .

14 декабря с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 500-41-60 «прямую линию» проведет Игорь Николаевич Макар, первый заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета.

14 декабря с 9.00 до 12.00 по телефону 7-50-18 «прямую линию» проведет  управляющий делами Слуцкого районного исполнительного комитета Ирина Владимировна Петрович.

17 декабря с 11.00 до 12.00 по телефону 5-75-56 «прямую линию» проведет Алла Александровна Голобородько, заведующая отделением социальной помощи на дому государственного учреждения «Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения» на тему «Оказание социальных услуг в форме социального обслуживания на дому». 

19 декабря с 14.00 до 16.00 по телефону 2-83-59 «прямую линию» проведет главный государственный санитарный врач Слуцкого района Павел Валерьевич Кучко по вопросу: «Соблюдение требований санитарно- эпидемиологического законодательства Республики Беларусь». 

При обращении на «прямую линию» необходимо указывать фамилию, имя, отчество и данные о месте жительства, работы или учёбы. Анонимные обращения не рассматриваются.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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От Миноблисполкома до слуцкой санстанции. С 13 по 19 декабря случчане смогут обратиться к некоторым чиновникам и задать волнующие вопросы по телефону. 
 
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