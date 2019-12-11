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Очередное ДТП возле 58-го магазина. Столкнулись грузовик и внедорожник

12.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Очередное ДТП возле 58-го магазина. Столкнулись грузовик и внедорожник

     Фото: Дмитрий Москвин

Очередное ДТП произошло на перекрёстке улиц Ленина и Пионерская около 14:55, об этом сайту SlutskGorod сообщили очевидцы.

Столкнулись грузовик ГАЗ и лёгкий внедорожник. По предварительной информации, никто не пострадал. Движение на участке временно затруднено.

Аварии на перекрёстке возле 58-го магазина происходят периодически - это уже стало поводом для многочисленных шуток про загадочный столб, который «притягивает» автомобили. Чаще всего причиной таких ДТП становится «непропуск» встречной машины при повороте налево.

Очередное ДТП возле 58-го магазина. Столкнулись грузовик и внедорожник

     Фото: Дмитрий Москвин
Очередное ДТП возле 58-го магазина. Столкнулись грузовик и внедорожник

     Фотографии из группы «Без тормозов в Слуцке» в Viber

Очередное ДТП возле 58-го магазина. Столкнулись грузовик и внедорожник


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Очередное ДТП произошло на перекрёстке улиц Ленина и Пионерская около 14:55, об этом сайту SlutskGorod сообщили очевидцы. Предварительно: никто не пострадал.
 
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