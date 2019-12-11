|
Очередное ДТП возле 58-го магазина. Столкнулись грузовик и внедорожник
12.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Очередное ДТП произошло на перекрёстке улиц Ленина и Пионерская около 14:55, об этом сайту SlutskGorod сообщили очевидцы.
Столкнулись грузовик ГАЗ и лёгкий внедорожник. По предварительной информации, никто не пострадал. Движение на участке временно затруднено.
Аварии на перекрёстке возле 58-го магазина происходят периодически - это уже стало поводом для многочисленных шуток про загадочный столб, который «притягивает» автомобили. Чаще всего причиной таких ДТП становится «непропуск» встречной машины при повороте налево.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очередное ДТП произошло на перекрёстке улиц Ленина и Пионерская около 14:55, об этом сайту SlutskGorod сообщили очевидцы. Предварительно: никто не пострадал.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)