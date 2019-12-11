На улицах Несвижа скоро появится новый автобус

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Филиал «Автомобильный парк № 8» ОАО «Миноблавтотранс» приобрел МАЗ-103.486 для городских перевозок пассажиров. Автобус рассчитан на 25 сидячих и 75 стоячих мест и начнет ездить по маршруту со следующей недели.





Оценил новое транспортное средство и председатель Несвижского райисполкома Александр Ломский, отметив наличие небольшого спуска внутри автобуса, возле средних дверей, для удобного заезда колясок, как детских, так и для инвалидов, а также достаточно просторный салон, благодаря чему и в зимнее время людям будет в нем комфортно.







