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На перекрёстке Сябровской и Рябиновой жёсткое ДТП, потребовалась помощь медиков
12.12.2019 16:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня,12 декабря 2019 года на перекрёстке ул. Рябиновая и Сябровская в Бресте.
Есть пострадавшие им потребовалась помощь медиков.
Проезд очень сильно затруднён в сторону Суворова, будьте осторожны! Фактически, там не проехать.
К месту происшествия прибыли сотрудники
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