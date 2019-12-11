ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На перекрёстке Сябровской и Рябиновой жёсткое ДТП, потребовалась помощь медиков

12.12.2019 16:54 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня,12 декабря 2019 года на перекрёстке ул. Рябиновая и Сябровская в Бресте.

На перекрёстке Сябровской и Рябиновой жёсткое ДТП, потребовалась помощь медиков

На перекрёстке Сябровской и Рябиновой жёсткое ДТП, потребовалась помощь медиков

Есть пострадавшие им потребовалась помощь медиков.

На перекрёстке Сябровской и Рябиновой жёсткое ДТП, потребовалась помощь медиков

Проезд очень сильно затруднён в сторону Суворова, будьте осторожны! Фактически, там не проехать.

На перекрёстке Сябровской и Рябиновой жёсткое ДТП, потребовалась помощь медиков

К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС и ГАИ.

На перекрёстке Сябровской и Рябиновой жёсткое ДТП, потребовалась помощь медиков

На перекрёстке Сябровской и Рябиновой жёсткое ДТП, потребовалась помощь медиков

На перекрёстке Сябровской и Рябиновой жёсткое ДТП, потребовалась помощь медиков

На перекрёстке Сябровской и Рябиновой жёсткое ДТП, потребовалась помощь медиков

На перекрёстке Сябровской и Рябиновой жёсткое ДТП, потребовалась помощь медиков

На перекрёстке Сябровской и Рябиновой жёсткое ДТП, потребовалась помощь медиков

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  ДТП произошло сегодня,12 декабря 2019 года на перекрёстке ул. Рябиновая и Сябровская в Бресте. Есть пострадавшие им потребовалась помощь медиков. Проезд очень...
 
Новости дня
Новости разные
 
Як «прадаць» ідэю за 90 секунд: скетч-канспект
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • сумка поясная кожаная женская в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика