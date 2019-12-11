Три архитектора. В Бресте представили книгу о гарнизонной церкви в крепости

Источник материала: Виртуальный Брест

Презентация книги «История гарнизонного храма Святителя Николая Чудотворца в Брестской крепости» прошла в городской библиотеке.





Автор фото: Юрий МАКАРЧУК

Автор издания — брестский краевед Иван Чайчиц.

Через житейское море

Настоятель протоиерей Виталий Хоновец сказал на презентации: «Храм прошёл очень сложный путь. Однако, несмотря ни на что, он продолжал двигаться к своей цели — вечной жизни через перипетии житейского моря. Порой они были настолько сильными, что грозили полностью его уничтожить, но храм выстоял».







Девять лет собирал Иван Чайчиц материалы для книги: фотографии, документы, планы, воспоминания, порой по строчке в одном издании. Ровно девять месяцев автор работал над ним. «По сути, родился мой долгожданный ребёнок, — признался Иван Чайчиц на презентации. — Отправной точкой в создании книги стал фест экскурсоводов в 2018 году по храму Святителя Николая Чудотворца, приуроченный к Международному дню памятников и исторических мест. В нём участвовали 140 человек. Идею издать книгу всецело поддержал настоятель храма Виталий Хоновец».

Боссе, Кольбе, Гримм

История храма уникальна. Начинается она с середины XIX столетия. Долгое время у крепости не было собственной церкви, довольствовались временным церковным помещением в здании бывшего базилианского монастыря. Служащие гарнизона и духовенство собирали средства на постройку храма. В итоге в 1851 году заложили первый камень, строили храм с помощью казны, хотя не всегда регулярно. Мешала неоднократная смена проектов, также начало Крымской войны 1853–1856 годов.



Помехой было и то, что над созданием храма работали разные архитекторы. Так, в 1861 году очередной проект разрабатывал Гаральд Боссе, к тому времени уже академик, архитектор высочайшего двора. Спустя два года возник новый проект, выполненный Кольбе, который изменил не только архитектурный облик храма, но и план здания. Он переделал трёхгранную апсиду и увеличение основного объёма за счёт переноса южной и северной стен. По сути главное в этом решении сохранилось: пятикупольный храм с большим центральным куполом и четырьмя башнями. Разница была в расположении башен — ближе или дальше от центрального купола.



В 1870 году в строительную жизнь храма изменения вносит уже академик Давид Гримм. Его идеи во многом были созвучны с идеями Боссе, в итоге храм получился образцом византинизма, чем-то вроде грёзы о миниатюрной Святой Софии Константинопольской в её первозданно чистом виде, без минаретов и контрфорсов. 21 августа (3 сентября) 1877 года храм торжественно освятили во имя Николая Чудотворца.



С этого времени и до 12 июня 1890 года храм состоял в Литовском епархиальном ведомстве, но поскольку он был для военных и их семей, то позже его передали в ведомство протопресвитера военного и морского духовенства. С 1906 года он стал главным храмом Варшавского военного ведомства.

Редкий снимок

Гарнизонный храм посещали многие известные люди. Среди них был российский император Александр III с наследником цесаревичем Николаем и прусским кронпринцем Вильгельмом II, многие другие.



В книгу вошла одна из интереснейших черно-белых фотографий 1915-1918 годов. По ней можно понять, каким был внутренний вид храма того периода: на полу плитка двух цветов, по центру лежит дорожка наподобие ковровой, стоят стулья и лавы: во время Первой мировой в храме проходили церковные службы не по православному, а по католическому обряду.



На снимке запечатлено отпевание генерал-майора Скалона, среди присутствующих Ивану Чайчицу удалось рассмотреть принца Леопольда Баварского. Что любопытно: на этой фотографии уже отец Виталий смог рассмотреть старинную икону великомученика Пантелеимона Целителя с частичками его мощей и понять, что спустя годы её снова поместили на прежнее место. Она написана на горе Афон в монастыре Пантелеимона и подарена жителям Брест-Литовска.



Также в издание вошло фото с Гитлером и Муссолини. По этому поводу Иван Чайчиц сказал: «Зло мы тоже должны знать в лицо».

Привлекает внимание и снимок с надписью: «Здесь погиб мой отец», её показал настоятель храма протоиерей Виталий Хоновец. Сделана надпись внутри каменного амвона, построенного в 1924–1928 годах. В наше время сложно узнать, что за событие она в себе хранит. Хотя, возможно, и на этот вопрос найдется ответ.



Много информации для своей книги автор получил от Сергея Умца, сына протоиерея Игоря Умца. Его стараниями храм был возрождён. Будучи неравнодушным к его истории, Игорь Умец изучал каждый сантиметр храма, но преждевременная смерть оборвала все его планы…



Уверена, брестчане по достоинству оценят новое издание. Думаю, и гостям мемориала Брестской крепости будет интересно узнать историю храма Святителя Николая Чудотворца, ставшего одной из жемчужин Бреста.