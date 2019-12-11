Надежда Скардино опубликовала семейное фото с малышом

"Этому кулечку счастья уже один месяц вчера исполнился. Как время летит быстро! Вроде только вышли из роддома, а уже месяц прошел. Все такие забавные всегда на фото с выписки из роддома, с первенцем! Счастливые, но очень растерянные!", - написала она под фото.