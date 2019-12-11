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Надежда Скардино опубликовала семейное фото с малышом

12.12.2019 16:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Завершившая карьеру беларуская биатлонистка Надежда Скардино опубликовала в Инстаграме фотографию с мужем и сыном, которому на днях исполнился месяц.

"Этому кулечку счастья уже один месяц вчера исполнился. Как время летит быстро! Вроде только вышли из роддома, а уже месяц прошел. Все такие забавные всегда на фото с выписки из роддома, с первенцем! Счастливые, но очень растерянные!", - написала она под фото.
 
 
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Завершившая карьеру беларуская биатлонистка Надежда Скардино опубликовала в Инстаграме фотографию с мужем и сыном, которому на днях исполнился месяц.
 
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