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Беларускую участницу конкурса красоты покусали обезьяны
Источник материала: Партизан
Неприятная история произошла с белорусской Алиной Волченко, которая участвует в финале конкурса красоты Miss Extreme World—2019 во Вьетнаме.
Девушка написала в Instagram, что её покусала обезьяна. "Я не смогла сказать нет обезьянкам... И оказалась в больнице", — призналась белоруска. Там ей сделали уколы от бешенства.
Позже она выложила еще одно фото с обезьяной, под которым написала подробности инцидента:
"Эпидемиолога укусила обезьяна, которая свободно живёт... Аж самой смешно. Когда температура поднялась и отекла рука, не очень приятно было, конечно, но... Слаженная команда организаторов конкурса, туроператора, поддержка белорусских девушек, быстрое и оперативное медицинское обслуживание в Нячанге... Это очень приятно! И этот инцидент прямо перед финалом ещё больше сплотил нашу команду".
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Неприятная история произошла с белорусской Алиной Волченко, которая участвует в финале конкурса красоты Miss Extreme World—2019 во Вьетнаме.
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