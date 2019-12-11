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Беларускую участницу конкурса красоты покусали обезьяны

12.12.2019 16:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Неприятная история произошла с белорусской Алиной Волченко, которая участвует в финале конкурса красоты Miss Extreme World—2019 во Вьетнаме.

Девушка написала в Instagram, что её покусала обезьяна. "Я не смогла сказать нет обезьянкам... И оказалась в больнице", — призналась белоруска. Там ей сделали уколы от бешенства.

Позже она выложила еще одно фото с обезьяной, под которым написала подробности инцидента: 

"Эпидемиолога укусила обезьяна, которая свободно живёт... Аж самой смешно. Когда температура поднялась и отекла рука, не очень приятно было, конечно, но... Слаженная команда организаторов конкурса, туроператора, поддержка белорусских девушек, быстрое и оперативное медицинское обслуживание в Нячанге... Это очень приятно! И этот инцидент прямо перед финалом ещё больше сплотил нашу команду".
 
 
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Неприятная история произошла с белорусской Алиной Волченко, которая участвует в финале конкурса красоты Miss Extreme World—2019 во Вьетнаме.
 
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