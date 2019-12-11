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Энергия из мусора: в Беларуси построят новый завод по утилизации отходов

12.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси построят новый завод по утилизации твердых бытовых отходов. Схема получения энергии проста: мусор перерабатывают в топливо, которое с помощью специальных котельных дает тепло и электричество, сообщает «МИР 24».

Проект уже начали воплощать в жизнь. На место, где построят ТЭЦ, подвели все необходимые коммуникации – электричество, канализацию и трубопроводы. Власти обещают построить завод за пять лет. Стоить он будет в несколько раз дешевле, чем за границей. К тому же такой завод будет экономически выгоден для Беларуси.

«Сегодня в европейских странах, где есть такие предприятия, платят те, кто использует отходы. То есть не мы покупаем, а нам платят за то, чтобы отходы утилизировали. Таких прецедентов в стране пока не было. Мы должны посчитать цену, после все комплексно систематизировать и менять», – сказала заместитель министра энергетики республики Ольга Прудникова. Еще один плюс такого мусороперерабатывающего предприятия: при уничтожении половины твердых бытовых отходов всего города Минска он наносит меньше вреда природе.



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Теги: Минск
 
 
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Проект уже начали воплощать в жизнь. Власти обещают построить завод за пять лет. Стоить он будет в несколько раз дешевле, чем за границей.
 
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