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Будьте внимательны на дороге!

12.12.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Будьте внимательны на дороге!

Водитель, управляя автомобилем, который считается источником повышенной опасности при выборке скорости должен учитывать погодные условия и состояние дороги , а  также возможное появление пешеходов, заранее снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам. Быть внимательнее при выезде со второстепенной дороги и совершении маневров. Имеющим небольшой опыт управления транспортными средствами, особенно в меняющихся погодных условиях: снегопад, гололед — отказаться от управления транспортными средствами. Кроме этого, пожилым водителям следует отказаться от поездок в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. В силу возрастных изменений, водители не могут своевременно и быстро среагировать на изменения ситуации на дороге.

Родителям несовершеннолетних необходимо провести с детьми дополнительные беседы по Правилам дорожного движения, а также постоянно напоминать детям о соблюдении ПДД, контролировать досуг несовершеннолетних. Водителям в чьих автомобилях находятся юные пассажиры, следует двигаться с пониженной скоростью, перевозить детей в детских удерживающих устройствах, соответствующих росту и весу маленьких пассажиров, а также помнить, что все пассажиры, в том числе и на заднем сидении автомобиля должны быть пристегнуты ремнями безопасности.

Пешеходам необходимо строго следовать требованиям Правил дорожного движения: переходить дорогу в местах предназначенных для перехода, при этом обязательно убедиться в безопасности, остановившись перед проезжей частью и убедившись в отсутствии транспортных средств, а также в том, что транспортные средства остановились, чтобы уступить дорогу. пешим участникам дорожного движения необходим обозначить себя на дороге, прикрепив на одежду световозвращающие элементы.

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