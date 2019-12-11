Новогоднее чудо – в заботе о других

Источник материала: Ивьевский край

За окном декабрь, вот-вот настанет Новый год. От знакомых и коллег то и дело слышишь: «Нет новогоднего настроения, да какой там Новый год» и т.д. и т.п. В череде проблем человек перестает видеть хорошее вокруг себя и радоваться элементарным вещам. Особенно тяжело людям одиноким, людям с ограниченными возможностями и инвалидам. Несмотря на нелегкую судьбу, им тоже хочется верить в добрые сказки и волшебство.





О людях, проживающих в отделении круглосуточного проживания пожилых людей и инвалидов в д. Лукашино, позаботились волонтеры Красного Креста первичной организации Ивьевской средней школы. 6 декабря ребята провели акцию «Новогоднее настроение», во время которой провели мастер-класс по изготовлению новогоднего декора.

Проживающие с удовольствием наблюдали за ребятами и сами вырезали из бумаги снежинки, а чтобы окончательно создать праздничное настроение, вырезанным декором украсили окна и помещения отделения.

Светящиеся счастьем глаза людей не могли не радовать волонтеров: ребят благодарили и сотрудники, и проживающие. Молодые люди поздравили всех с наступающим новым годом и пообещали вернуться с новогодним концертом.

П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.