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Хоккейный матч белорусов и украинцев закончился из-за нехватки вратарей

12.12.2019 15:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Хоккейный матч белорусов и украинцев закончился из-за нехватки вратарей
Фото из открытых источников

Сборная Беларуси по хоккею победно стартовала на турнире шести наций в Венгрии. Нашим соперником была команда Украины. Матч завершился курьезом.

Хоккейный матч белорусов и украинцев закончился из-за нехватки вратарей Сборная Беларуси по хоккею стартует на турнире шести наций в Венгрии

После двух периодов белорусская сборная вела со счетом 4:1. По ходу матча вместо основного вратаря сборной Украины Петрова на лед вышел Дьяченко, но на 43-й минуте он получил травму.

Тренерский штаб украинцев вынужден был делать обратную замену, но к тому моменту Олег Петров уже переоделся. Ему дали 10 минут, чтобы заново облачиться во всю амуницию, но голкипер не уложился в отведенный срок. Более того, оказалось, что он также получил травму. В итоге матч был досрочно завершен.

В четверг, 12 декабря, белорусы продолжат выступление на турнире матчем с командой Южной Кореи. В случае успеха наши игроки будут бороться за первое место на турнире с победителем другой группы, где выступают сборные Венгрии, Франции и Японии.

 
 
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Курьезный случай произошел во время турнира шести наций в Венгрии.
 
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