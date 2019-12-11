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На сколько в Беларуси повысят базовую величину?

12.12.2019 17:23 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Увеличение базовой величины с 1 января 2019 года составило 1 рубль – ее повысили с 24,5 до 25,5 рубля. А предыдущее повышение было с 23 до 24,5 рубляс 1 января 2018 года.

С повышением базовой величины вырастут некоторые выплаты (пособия, стипендии), а также штрафы.

Источник: Myfin.by
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В Беларуси могут повысить базовую величину с 25,5 рубля до 27 рублей. Это произойдет с 1 января 2020 года. Как сообщили в Минфине, ведомство уже подготовило проект...
 
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