На сколько в Беларуси повысят базовую величину?

Источник материала: Myfin

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Увеличение базовой величины с 1 января 2019 года составило 1 рубль – ее повысили с 24,5 до 25,5 рубля. А предыдущее повышение было с 23 до 24,5 рубляс 1 января 2018 года.

С повышением базовой величины вырастут некоторые выплаты (пособия, стипендии), а также штрафы.