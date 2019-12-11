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На сколько в Беларуси повысят базовую величину?
Источник материала: Myfin
Увеличение
С повышением базовой величины вырастут некоторые выплаты (пособия, стипендии), а также штрафы.
Источник: Myfin.by
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