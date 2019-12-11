Курсы валют на 12 декабря: курс доллара 2.1091, курс евро 2.3481, российский рубль 3.3365

Источник материала: Myfin

12.12.2019: итоги торгов БВФБ

12 декабря 2019 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара – 2.1091, курс евро – 2.3481, курс российского рубля (100 RUB) составил 3.3365.

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.0052 рубля до 2.1091, что составило 0.25%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.0597 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0045 (0.19%), на 12 декабря 2019 курс составил 2.3481. По итогам месяца евро вырос на 0.0872 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0096 рублей (0.29%). За месяц средневзвешенный курс рубля увеличился всего на 0.1269 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 39 298 100 7 260 440 28 561 400

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.07 – 2.108 рублей, курс продажи доллара 2.112 – 2.142. Евро можно было продать в диапазоне 2.282 – 2.346 рублей, купить – 2.35 – 2.382.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =63.4 (стоимость 1 доллара равна 63.4 российских рубля),

=63.4 (стоимость 1 доллара равна 63.4 российских рубля), EUR/USD =1.115 (1 евро стоит 1.115 доллар),

=1.115 (1 евро стоит 1.115 доллар), EUR/RUB =70.6 (70.6 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .