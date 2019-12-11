ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Курсы валют на 12 декабря: курс доллара 2.1091, курс евро 2.3481, российский рубль 3.3365

12.12.2019 13:30 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

12.12.2019: итоги торгов БВФБ

12 декабря 2019 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара – 2.1091, курс евро – 2.3481, курс российского рубля (100 RUB) составил 3.3365.

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.0052 рубля до 2.1091, что составило 0.25%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.0597 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0045 (0.19%), на 12 декабря 2019 курс составил 2.3481. По итогам месяца евро вырос на 0.0872 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0096 рублей (0.29%). За месяц средневзвешенный курс рубля увеличился всего на 0.1269 рублей.

Объём торгов в BYN
ДолларЕвроРоссийский рубль
39 298 100 7 260 440 28 561 400

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.07 – 2.108 рублей, курс продажи доллара 2.112 – 2.142. Евро можно было продать в диапазоне 2.282 – 2.346 рублей, купить – 2.35 – 2.382.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

  • USD/RUB=63.4 (стоимость 1 доллара равна 63.4 российских рубля),
  • EUR/USD=1.115 (1 евро стоит 1.115 доллар),
  • EUR/RUB=70.6 (70.6 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси, установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице.

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.

Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Новости по темам:
Читайте также:
 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 декабря 2019 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют:курс доллара 2.1091, курс евро 2.3481, курс российского рубля составил...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Ты не сдох еще, щенок?" Житель Рогачева отсидел за избиение подростка и снова набросился на него
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика