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Курсы валют на 12 декабря: курс доллара 2.1091, курс евро 2.3481, российский рубль 3.3365
Источник материала: Myfin
12 декабря 2019 года на
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.07 – 2.108 рублей, курс продажи доллара 2.112 – 2.142. Евро можно было продать в диапазоне 2.282 – 2.346 рублей, купить – 2.35 – 2.382.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
Полную информацию о
Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить
Источник: Myfin.by
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12 декабря 2019 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют:курс доллара 2.1091, курс евро 2.3481, курс российского рубля составил...
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