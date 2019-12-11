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Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище
Источник материала: СТВ
Новости России. На Новодевичьем кладбище в Москве похоронили бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. В последний путь политика проводили родные, друзья и бывшие коллеги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Церемония прощания проходила в храме Христа Спасителя. Проститься с Лужковым пришли тысячи москвичей, известные политики, общественные деятели и представители культуры. Делегацию нашей страны представит посол Беларуси в России Владимир Семашко.
Экс-мэр российской столицы скончался 10 декабря в Мюнхенской больнице во время плановой операции на сердце.
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Новости России. На Новодевичьем кладбище в Москве похоронили бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. В последний путь политика проводили родные, друзья и бывшие...
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