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Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище

12.12.2019 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. На Новодевичьем кладбище в Москве похоронили бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. В последний путь политика проводили родные, друзья и бывшие коллеги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище

Церемония прощания проходила в храме Христа Спасителя. Проститься с Лужковым пришли тысячи москвичей, известные политики, общественные деятели и представители культуры. Делегацию нашей страны представит посол Беларуси в России Владимир Семашко.

Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище

Экс-мэр российской столицы скончался 10 декабря в Мюнхенской больнице во время плановой операции на сердце.

Люди в материале: Юрий Лужков
 
 
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Новости России. На Новодевичьем кладбище в Москве похоронили бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. В последний путь политика проводили родные, друзья и бывшие...
 
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