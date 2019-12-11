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Наталья Кочанова: необходимо продолжить работу по развитию промышленной кооперации с Вьетнамом

12.12.2019 17:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь и Вьетнам по итогам года существенно увеличат товарооборот. Речь идет о приросте на 70 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Товарооборот Беларуси и Вьетнама по итогам года увеличится на 70%

Наталья Кочанова: необходимо продолжить работу по развитию промышленной кооперации с Вьетнамом

После переговоров на высшем уровне председатель Национального собрания Вьетнама провела встречу со спикером верхней палаты белорусского парламента Натальей Кочановой. Она заявила, что Беларусь рассматривает Вьетнам как стратегического партнера в Юго-Восточной Азии.

Наталья Кочанова: необходимо продолжить работу по развитию промышленной кооперации с Вьетнамом

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Прошедшая встреча была содержательной и конструктивной. Мы подробно обсудили сегодняшнюю ситуацию в двустороннем сотрудничестве, перспективы развития. Обменялись мнениями по актуальным проблемам международной политики.

Полагаю, необходимо продолжить работу по развитию промышленной кооперации, и как перспектива – выходу совместно произведенной продукции на рынки других стран.

Белорусская сторона будет приветствовать любые инициативы вьетнамской стороны, направленные на углубление наших отношений между нашими странами по линии правительств и парламентариев.

Наталья Кочанова: необходимо продолжить работу по развитию промышленной кооперации с Вьетнамом

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Новости Беларуси. Беларусь и Вьетнам по итогам года существенно увеличат товарооборот. Речь идет о приросте на 70 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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