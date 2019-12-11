Умная «звонилка». Какие приложения для смартфона будут полезны пенсионеру?

Источник материала: Аргументы и факты

«АиФ» подскажет полезные приложения, которые будут информировать, развлекать и экономить ваши время и деньги.

Все приложения из этой подборки бесплатные. Чтобы скачать их, включите Wi-Fi на вашем смартфоне. Далее найдите на экране иконку App Store (для смартфонов фирмы Apple) или Play Market (для смартфонов остальных фирм) – так вы зайдете в каталог приложений. В строке поиска введите название нужного приложения. Нажмите «скачать» и немного подождите. После завершения вы обнаружите иконку приложения на экране смартфона. Если у вас возникнут трудности, смело обращайтесь к молодому поколению – вам помогут.





103.by – поиск лекарств и медуслуг онлайн

Это приложение помогает найти лекарства в аптеках и предоставляет каталог клиник и медицинских услуг Беларуси. Сервис постоянно обновляет данные по ценам и наличию препаратов в более чем 3 тысячах аптек страны.

Так вы сможете сравнить цены на лекарства, выбрать удобную аптеку, забронировать препарат. Если будете искать аптеку поздно вечером, воспользуйтесь кнопкой «Открыто сейчас» – она скроет закрытые аптеки, а ночью покажет круглосуточные. В приложении можно прочитать инструкцию к каждому лекарству.

В разделе «Обследование» собран полный спектр диагностических услуг, в разделе «Клиники» – справочник медцентров, в которые можно записаться на прием, а «Медтуризм» подскажет лучшие места для оздоровления в Беларуси и лечения за рубежом. Приложение работает только с включенным Интернетом.

Порядок действий

Например, вы ищете аспирин.

Включите Интернет на смартфоне и запустите приложение. В поисковой строке наберите «аспирин». Приложение предлагает выбрать, что вам нужно: порошок или таблетки, в какой дозировке. Укажите необходимое. Ознакомьтесь со списком аптек, в которых есть аспирин. Выберите ту, в которую вам удобно добираться и где приемлемая цена. Обратите внимание на аналоги лекарства, которые предлагает приложение.

Про препарат можно почитать подробнее, нажав значок «i». При желании вы можете забронировать лекарство – это бесплатно. Нажимаете «Забронировать», указываете ваши имя и номер телефона. После этого вам придет смс с кодом, который нужно ввести для подтверждения заказа. Бронь длится 24 часа, оплатить и забрать лекарство нужно в аптеке.





Расписание транспорта – ZippyBus

В этом приложении представлено актуальное расписание городского общественного транспорта. ZippyBus показывает время прибытия на каждую остановку по маршруту.

Работает в следующих городах Беларуси:

- Барановичи: автобусы;

- Брест: автобусы и троллейбусы;

- Волковыск: автобусы;

- Гродно: автобусы и троллейбусы;

- Жлобин: автобусы;

- Иваново: автобусы;

- Лида: автобусы;

- Лунинец: автобусы;

- Минск: автобусы, троллейбусы и трамваи;

- Могилев: автобусы и троллейбусы;

- Молодечно: автобусы;

- Пинск: автобусы.

Интернет нужен только для обновления расписаний, в остальное время приложение работает без подключения к Сети.

Порядок действий

Допустим, вам нужно узнать, когда приедет минский автобус 127.

Запустите приложение. Выберите ваш город. Нажмите значок «Маршруты» и найдите цифру 127.

Выберите, в какую сторону вы едете – ДС «Серебрянка» или Площадь Независимости. Нажмите на название вашей остановки – например, Серебрянка-3.

Приложение покажет ближайшее время прибытия транспорта.



А если вы нажмете значок «Остановки», сможете узнать, какой транспорт отправляется с конкретной остановки.









МЧС: помощь рядом!

Приложение подскажет, как вести себя в экстренных ситуациях: если выбило пробки, укусил клещ, начался пожар и т. д. Сервис также оповестит вас о неблагоприятных природных явлениях и расскажет, как избежать опасности. С помощью приложения вы можете быстро вызвать МЧС, нажав кнопку «112», или отправить координаты спасателям, если потеряетесь в лесу. В разделе «Энциклопедия» вы найдете материалы про то, как защитить себя и близких.

Порядок действий

Также вы можете настроить «тревожную» кнопку «112» на любой номер. Это позволит быстро связаться с нужным человеком в экстренных случаях.

Запустите приложение. Нажмите последовательно на строчки: «Информация и настройки»,

«Настройки»,

«Настройки кнопки экстренного вызова»,

«Звонить на предустановленный номер».

Введите номер врача или близкого человека. Нажмите «Установить».





Скидки и акции Беларуси Love Sales BY

С помощью приложения вы будете в курсе всех акций и скидок магазинов и торговых сетей Беларуси, а также сможете составить список покупок прямо в смартфоне. Все скидки размещены по категориям: продукты, косметика, электроника, строительные магазины, одежда и обувь. Можно сохранить выбранные страницы каталога и просматривать акции без включенного Интернета. Через приложение нельзя совершать покупки.

Порядок действий

Запустите приложение. Введите в строку поиска название магазина, акции которого вас интересуют. Нажмите на заинтересовавшую вас скидку. Чтобы внести товар на акции в ваш электронный список покупок, нажмите на значок корзинки в правом нижнем углу и затем – «Добавить». Так вы подберете товары по выгодным ценам еще до выхода в супермаркет.







Погода в кармане

«Погода в кармане» – мобильное приложение государственной сети наблюдений Белгидромет. Содержит информацию о погоде, а также о гидрологической, агрометеорологической и радиационно-экологической обстановке в населенных пунктах Беларуси. В приложении есть важная информация для разных пользователей: дачников, рыбаков, автомобилистов, экологов, туристов.





Вы можете узнать погоду любого населенного пункта, если нажмете на значок в правом верхнем углу и введете название местности.





Сканворды: большой бесплатный сборник

Заскучали? В приложении вы найдете множество сканвордов, в которые можно играть без Интернета. Они делятся на категории: «Новые», «Начатые», «Законченные». Чтобы начать, вам нужно нажать кнопку «Играть» и выбрать сканворд. Слова вводятся с помощью кнопок на клавиатуре. Чтобы использовать подсказки, нажмите на кнопку в верхнем левом углу. За одну подсказку можно открыть 1 букву. 10 подсказок выдается за завершение каждого сканворда. Из сканворда можно легко выйти, нажав «Меню», и вернуться к нему позже. Игровое поле можно увеличивать и уменьшать, как фотографию, проведя пальцами по смартфону.

