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Умная «звонилка». Какие приложения для смартфона будут полезны пенсионеру?

12.12.2019 18:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Умная «звонилка». Какие приложения для смартфона будут полезны пенсионеру?
АиФ

«АиФ» подскажет полезные приложения, которые будут информировать, развлекать и  экономить ваши время и деньги.

Все приложения из этой подборки бесплатные. Чтобы скачать их, включите Wi-Fi на вашем смартфоне. Далее найдите на экране иконку App Store (для смартфонов фирмы Apple) или Play Market (для смартфонов остальных фирм) – так вы зайдете в каталог приложений. В строке поиска введите название нужного приложения. Нажмите «скачать» и немного подождите. После завершения вы обнаружите иконку приложения на экране смартфона. Если у вас возникнут трудности, смело обращайтесь к молодому поколению – вам помогут.  

Умная «звонилка». Какие приложения для смартфона будут полезны пенсионеру?
 

103.by – поиск лекарств и медуслуг онлайн

Это приложение помогает найти лекарства в аптеках и предоставляет каталог клиник и медицинских услуг Беларуси. Сервис постоянно обновляет данные по ценам и наличию препаратов в более чем 3 тысячах аптек страны.

Так вы сможете сравнить цены на лекарства, выбрать удобную аптеку, забронировать препарат. Если будете искать аптеку поздно вечером, воспользуйтесь кнопкой «Открыто сейчас» – она скроет закрытые аптеки, а ночью покажет круглосуточные. В приложении можно прочитать инструкцию к каждому лекарству. 

В разделе «Обследование» собран полный спектр диагностических услуг, в разделе «Клиники» – справочник медцентров, в которые можно записаться на прием, а «Медтуризм» подскажет лучшие места для оздоровления в Беларуси и лечения за рубежом. Приложение работает только с включенным Интернетом.

Порядок действий

Например, вы ищете аспирин.

  1. Включите Интернет на смартфоне и запустите приложение.
  2. В поисковой строке наберите «аспирин».
  3. Приложение предлагает выбрать, что вам нужно: порошок или таблетки, в какой дозировке. Укажите необходимое.
  4. Ознакомьтесь со списком аптек, в которых есть аспирин. Выберите ту, в которую вам удобно добираться и где приемлемая цена.
  5. Обратите внимание на аналоги лекарства, которые предлагает приложение.
    Умная «звонилка». Какие приложения для смартфона будут полезны пенсионеру?
     
  6. Про препарат можно почитать подробнее, нажав значок «i».
  7. При желании вы можете забронировать лекарство – это бесплатно. Нажимаете «Забронировать», указываете ваши имя и номер телефона. После этого вам придет смс с кодом, который нужно ввести для подтверждения заказа. Бронь длится 24 часа, оплатить и забрать лекарство нужно в аптеке.
Умная «звонилка». Какие приложения для смартфона будут полезны пенсионеру?
 

Расписание транспорта – ZippyBus

В этом приложении представлено актуальное расписание городского общественного транспорта. ZippyBus показывает время прибытия на каждую остановку по маршруту.

Работает в следующих городах Беларуси:
- Барановичи: автобусы;
- Брест: автобусы и троллейбусы;
- Волковыск: автобусы;
- Гродно: автобусы и троллейбусы;
- Жлобин: автобусы;
- Иваново: автобусы;
- Лида: автобусы;
- Лунинец: автобусы;
- Минск: автобусы, троллейбусы и трамваи;
- Могилев: автобусы и троллейбусы;
- Молодечно: автобусы;
- Пинск: автобусы.

Интернет нужен только для обновления расписаний, в остальное время приложение работает без подключения к Сети.

Порядок действий

Допустим, вам нужно узнать, когда приедет минский автобус 127.

  1. Запустите приложение.
  2. Выберите ваш город. Нажмите значок «Маршруты» и найдите цифру 127.
    Умная «звонилка». Какие приложения для смартфона будут полезны пенсионеру?
     
  3. Выберите, в какую сторону вы едете – ДС «Серебрянка» или Площадь Независимости.
  4. Нажмите на название вашей остановки – например, Серебрянка-3.
    Умная «звонилка». Какие приложения для смартфона будут полезны пенсионеру?
     
  5. Приложение покажет ближайшее время прибытия транспорта.
    Умная «звонилка». Какие приложения для смартфона будут полезны пенсионеру?
     

А если вы нажмете значок «Остановки», сможете узнать, какой транспорт отправляется с конкретной остановки.

Умная «звонилка». Какие приложения для смартфона будут полезны пенсионеру?
 
Умная «звонилка». Какие приложения для смартфона будут полезны пенсионеру?
 

МЧС: помощь рядом!

Приложение подскажет, как вести себя в экстренных ситуациях: если выбило пробки, укусил клещ, начался пожар и т. д. Сервис также оповестит вас о неблагоприятных природных явлениях и расскажет, как избежать опасности. С помощью приложения вы можете быстро вызвать МЧС, нажав кнопку «112», или отправить координаты спасателям, если потеряетесь в лесу. В разделе «Энциклопедия» вы найдете материалы про то, как защитить себя и близких.  

Порядок действий

Также вы можете настроить «тревожную» кнопку «112» на любой номер. Это позволит быстро связаться с нужным человеком в экстренных случаях.

  1. Запустите приложение.
  2. Нажмите последовательно на строчки: «Информация и настройки»,
    Умная «звонилка». Какие приложения для смартфона будут полезны пенсионеру?
     
     «Настройки»,
    Умная «звонилка». Какие приложения для смартфона будут полезны пенсионеру?
     
     «Настройки кнопки экстренного вызова»,  
    Умная «звонилка». Какие приложения для смартфона будут полезны пенсионеру?
     
    «Звонить на предустановленный номер».
    Умная «звонилка». Какие приложения для смартфона будут полезны пенсионеру?
     
  3. Введите номер врача или близкого человека. Нажмите «Установить».
Умная «звонилка». Какие приложения для смартфона будут полезны пенсионеру?
 

Скидки и акции Беларуси Love Sales BY

С помощью приложения вы будете в курсе всех акций и скидок магазинов и торговых сетей Беларуси, а также сможете составить список покупок прямо в смартфоне. Все скидки размещены по категориям: продукты, косметика, электроника, строительные магазины, одежда и обувь. Можно сохранить выбранные страницы каталога и просматривать акции без включенного Интернета. Через приложение нельзя совершать покупки.

Порядок действий

  1. Запустите приложение.
  2. Введите в строку поиска название магазина, акции которого вас интересуют.
  3. Нажмите на заинтересовавшую вас скидку.
  4. Чтобы внести товар на акции в ваш электронный список покупок, нажмите на значок корзинки в правом нижнем углу и затем – «Добавить». Так вы подберете товары по выгодным ценам еще до выхода в супермаркет.
    Умная «звонилка». Какие приложения для смартфона будут полезны пенсионеру?
     
Умная «звонилка». Какие приложения для смартфона будут полезны пенсионеру?
 

Погода в кармане

«Погода в кармане» – мобильное приложение государственной сети наблюдений Белгидромет. Содержит информацию о погоде, а также о гидрологической, агрометеорологической и радиационно-экологической обстановке в населенных пунктах Беларуси. В приложении есть важная информация для разных пользователей: дачников, рыбаков, автомобилистов, экологов, туристов.

Умная «звонилка». Какие приложения для смартфона будут полезны пенсионеру?
 

Вы можете узнать погоду любого населенного пункта, если нажмете на значок в правом верхнем углу и введете название местности.

Умная «звонилка». Какие приложения для смартфона будут полезны пенсионеру?
 

Сканворды: большой бесплатный сборник

Заскучали? В приложении вы найдете множество сканвордов, в которые можно играть без Интернета. Они делятся на категории: «Новые», «Начатые», «Законченные». Чтобы начать, вам нужно нажать кнопку «Играть» и выбрать сканворд. Слова вводятся с помощью кнопок на клавиатуре. Чтобы использовать подсказки, нажмите на кнопку в верхнем левом углу. За одну подсказку можно открыть 1 букву. 10 подсказок выдается за завершение каждого сканворда. Из сканворда можно легко выйти, нажав «Меню», и вернуться к нему позже. Игровое поле можно увеличивать и уменьшать, как фотографию, проведя пальцами по смартфону.Умная «звонилка». Какие приложения для смартфона будут полезны пенсионеру?

 
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Клiч Радзiмы
Газета Авангард
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Вороновская газета
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Полымя
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