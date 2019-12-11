«Были уверенны, что это банк». Мошенники украли у минчан с овердрафтной карты 3,6 тысячи рублей

Источник материала: Tut.by

В ноябре на Беларусь обрушился шквал мошеннических атак — у людей воровали деньги с банковских карт. Мошенники добрались даже до овердрафтных карт клиентов банков. «Теперь мы обязаны 36 месяцев платить по 130 рублей непонятно за что», — рассказывает минчанка Екатерина, с овердрафтной карты мужа которой украли 3,6 тысячи рублей. Семья собирается подавать в суд, поскольку считает, что в случившемся есть вина и банка. В нашей новой рубрике «Как меня (не) развели на деньги». FINANCE.TUT.BY будет публиковать истории читателей, которые стали или чуть не стали жертвами мошенников.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«За 8 минут разговора оператор контакт-центра даже не потрудилась предпринять какие-то действия»

Многим пострадавшим от рук мошенников, которые воровали деньги с банковских карт, похищенное удалось вернуть. А некоторые мало того, что остались ни с чем, так еще будут платить банку 36 месяцев по 130 рублей. Семья из Минска рассказала, как они попали в такую ситуацию.

— Моему мужу позвонили с номера контакт-центра БПС-Сбербанка. Он в тот момент не услышал вызов, но когда увидел пропущенный, то перезвонил. Услышал автоматическое приветствие банка он положил трубку: он работает на стройке в опасных условиях, на высоте, где очень шумно, поэтому решать банковские вопросы в тот момент не мог, — рассказывает минчанка Екатерина.

Спустя некоторое время мужчине снова позвонили с того же номера. Он снял трубку.

— Звонившие представились работниками БПС-Сбербанка, обратились к мужу по имени и отчеству. Спросили, принадлежит ли ему банковская карта и назвали последние 4 цифры номера. Муж все подтвердил, — продолжает Екатерина. — «Оператор» сообщил, что сейчас с этой картой происходят мошеннические действия и поинтересовался, не переводили ли мы деньги в Могилев какому-то мужчине и назвали фамилию и имя человека. Муж объяснил, что карточкой пользуюсь я.

Екатерина никаких переводов в тот момент не делала, о чем и сказала мужу. Девушка решила сама позвонить в контакт-центр банка и уточнить, что же происходит со счетом.

— За 8 минут разговора оператор контакт-центра даже не потрудилась предпринять какие-то действия. Сказала лишь, что я не держатель карты, поэтому никакой информации мне не дадут. Но я ведь и не пыталась узнать ничего конфиденциального, просила лишь посмотреть, все ли в порядке со счетом. Единственное, что мне сказали, — это то, что я могу заблокировать карту через интернет-банкинг сама.

Посоветовавшись с мужем по телефону, Екатерина решила подождать с блокировкой, ведь на карте, которой интересовались, как позже выяснилось, мошенники, денег не было. Но для пущей уверенности зашла в интернет-банкинг и проверила, со счетами было все в порядке.

— Чуть позже мужу еще раз позвонили «из банка», он сказал, что мы никаких переводов не делали. Тогда его попросили назвать код из СМС, потому что оператору нужно заблокировать все операции с картой, — говорит Екатерина. — Причем попросили продиктовать код якобы программе-роботу после сигнала. Сказали четко произнести «отмена операции» и цифры из СМС.

Мужчина повторял эти действия несколько раз, потому что, как говорила «оператор», «то сказал не четко, то шумно было». И действительно было шумно, ведь разговор проходил на стройке. Поэтому просьбы повторить подозрений не вызвали.

— Вечером, когда муж пришел с работы, мы зашли в интернет-банкинг и увидели, что с нашей овердрафтной карты списаны все деньги. Там было около 3,6 тысячи рублей. Поскольку на зарплатной карте денег не было, мошенники перебрасывали на нее деньги с овердрафтной, а потом переводи на свой счет, — продолжает Екатерина. — Мы тут же позвонили в контакт-центр банка, нам сказали, что деньги украли мошенники, заблокировали счета, сказали обратиться в милицию. Наряд в 10 вечера к нам не приехал, поэтому мы пошли утром в отделение и написали заявление. Завели уголовное дело.

«Когда мы давали данные мошенникам, мы были уверенны в том, что это сотрудники банка»

Муж и жена обратились в банк с просьбой вернуть им деньги на овердрафтную карту. Ведь средства с нее у них украли.

— В возврате денег нам отказали. И уже даже начислены проценты. Теперь мы обязаны 36 месяцев платить по 130 рублей непонятно за что. Признаем, что в данной ситуации есть наша вина, но и на банке лежит ответственность за случившееся, — отмечает Екатерина. — Когда мы давали данные мошенникам, мы были уверенны в том, что это сотрудники банка. Еще не было такой шумихи в прессе, поэтому никаких подозрений не возникло. Тем более, что муж перезванивал по номеру, с которого звонили, и попал именно в банк. Теперь при звонке туда включается аудиопредупреждение о том, что участились случаи мошенничества. Тогда такого не было. И предупреждающей рассылки от банка нам не приходило.

Девушка также не понимает, почему, когда она сама звонила в контакт-центр банка, разговаривала с оператором 8 минут, он не предпринял никаких действий, не предупредил даже, что это могут быть мошенники.

— Банк не прислал мужу СМС о списании денег со счета, когда их переводили на зарплатную карту с овердрафтной, а потом на другой счет. У нас на зарплатную карту были подключены СМС- оповещения обо всех происходящих операциях, — продолжает Екатерина.

Позже выяснилось, что БПС-Ссербанк еще 1 августа заменил СМС-оповещения рush-сообщениями — всплывающие поверх всех окон текстовые уведомления, которые задерживаются некоторое время на экране. И такие мужу Екатерины приходили.

— Но тоже не ясно, почему сообщения пришли только о списании части суммы, а 2 тысячи рублей просто исчезли, без всяких уведомлений? — говорит Екатерина. — Почему нельзя было перехватить перевод, ведь, как выяснилось, наши деньги ушли в Россию, а БПС-Сбербанк дочка российского Сбербанка.

В банке пояснили, почему не пришло уведомление о списании еще 2 тысяч рублей и по какой причине перехватывать переводы не представляется возможным.

— Первую часть суммы — 2 тысячи рублей, мошенники перевели на свой счет прямо с овердрафтной карты, об операциях со счетом которой рush-сообщения не рассылаются. Просто потому, что клиент их не подключил, — объясняют в банке. — После того, как участились случаи мошенничества, мы установили лимиты на перевод средств со счета одного владельца, на счет другого. Поэтому мошенники перевели остаток суммы на другую карту этого же владельца и уже с нее на свой счет. Клиенту пришло два уведомления: первое — о поступлении средств на зарплатную карту, второе — об их переводе на счет мошенников.

По словам представителей банка, перевод денег от одного физлица на счет второго физлица приходит практически мгновенно. «Деньги нигде не зависают, поэтому отменить операцию нельзя».

Екатерина и ее муж говорят, что не собираются выплачивать деньги банку.

— Мы обратилась в Нацбанк и Следственный комитет, чтобы они написали письмо в банк с просьбой отменить начисление процентов и сумм по выплате овердрафта. Дальше мы намерены идти в суд, — заключила Екатерина.

Если вы стали жертвой мошенников, не только тех, которые воруют деньги с банковских карт, но и присылают посылки с платными подарками, устанавливают фильтры для воды, чинят компьютеры и прочих, вас хотели развести, но вы не повелись, расскажите об этом нам. Возможно, это кому-то поможет не попасться на удочку злоумышленников. Свои истории присылайте на адрес alexandra.kvitkevich@tutby.com.