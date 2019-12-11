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Мужчина переоделся в женщину, чтобы помочь маме сдать на права. Экзаменатор не оценил поступок

12.12.2019 18:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мужчина переоделся женщину для того, чтобы помочь своей матери сдать экзамен по вождению.  

По информации Daily Mail, инцидент произошел в Бразилии. 60-летняя женщина трижды не могла сдать экзамен на права, поэтому ее 43-летний сын решил взять дело в свои руки.  

Мужчина решил выдать себя за мать, переоделся в юбку и блузку, уложил волосы как она и пришел на тест.  

Мужчина переоделся в женщину, чтобы помочь маме сдать на права. Экзаменатор не оценил поступок

Бразилец почти обманул экзаменатора, но план не дал результата. Инспектор решила проверить удостоверение личности, после того, как засомневалась, что перед ней находится дама.  

Экзаменатор по фамилии Мендонса сказала, что сначала не обратила на странности внимание. «Его маскировка сначала не выглядела необычной, а я только что закончила тестировать пятого человека подряд, поэтому немного отвлеклась. Однако когда он сел в машину, я быстро поняла, что это переодевшийся мужчина».  

Мужчина переоделся в женщину, чтобы помочь маме сдать на права. Экзаменатор не оценил поступок

Мендонса отметила, что он пытался выглядеть максимально естественно, но все равно потребовала у него документы. После того, как ее подозрения подтвердились, она позвонила в полицию.  

Инспектор предупредила, что люди, которые считают, что могут обойти правила, должны задуматься серьезнее.  

Мужчина переоделся в женщину, чтобы помочь маме сдать на права. Экзаменатор не оценил поступок

Некоторые пользователи соцсетей отметили, что мужчина совершил этот поступок из-за любви к матери. Однако большинство все же посчитало, что после получения прав женщина представляла бы опасность на дороге.    

Мужчине предъявили обвинение в мошенничестве и попытке обмануть государственный орган.  

Мама оставила детей одних в комнате на пару минут, но затем увидела странные и даже страшные вещи (смотрите здесь).  

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Мужчина переоделся женщину для того, чтобы помочь своей матери сдать экзамен по вождению.   По информации Daily Mail, инцидент произошел в Бразилии. 60-летняя женщина...
 
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