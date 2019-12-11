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Беларусь получит из России 24 млн тонн нефти в 2020 году
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В 2020 году Беларусь получит от России 24 миллиона тонн нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщения о том, что индикативный баланс подписан, появились еще на прошлой неделе, но тогда не уточнялись объемы поставок.
И вот «Белнефтехим» официально подтвердил, что баланс согласован в размере 24 миллионов тонн. Эта цифра, возможно, не окончательная: стороны могут вносить изменения в баланс до 15 ноября того года, на который он определяется.
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Новости Беларуси. В 2020 году Беларусь получит от России 24 миллиона тонн нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщения о том, что индикативный баланс...
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