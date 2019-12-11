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Белорусы смогут проголосовать за Анастасию Лавринчук в финале конкурса «Мисс мира»

12.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Белорусы смогут проголосовать за Анастасию Лавринчук в финале конкурса «Мисс мира»

Белорусы смогут проголосовать за представительницу своей страны, студентку третьего курса Института бизнеса Белорусского государственного университета Анастасию Лавринчук в финале международного конкурса красоты «Мисс мира». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БГУ.

«Поддержать белорусскую красавицу можно путем голосования. Для этого необходимо зайти на официальный сайт конкурса и зарегистрироваться с помощью аккаунта Facebook, Google или Instagram, открыть вкладку Contestants, найти Anastasiya Laurynchuk — Belarus, перейти в профиль и нажать Vote. С одного аккаунта можно оставить только один голос», — рассказали в пресс-службе.

Шоу состоится 14 декабря в Лондоне (Великобритания). Всего в финале престижного конкурса примут участие 90 девушек из различных стран. Корону новой «Мисс мира» передаст титулованная в 2018 году мексиканка Ванесса Понсе де Леон. Ожидается, что финал конкурса покажут в 150 странах. Трансляция мирового шоу состоится 14 декабря на телеканале ОНТ в 23.20.

Конкурс «Мисс мира» впервые был проведен в 1951 году в Лондоне. Город оставался столицей конкурса красоты до 1988 года включительно. С 1989 года состязание проводится в различных странах.

https://www.belta.by

 
 
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Белорусы смогут проголосовать за представительницу своей страны, студентку третьего курса Института бизнеса Белорусского государственного университета...
 
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