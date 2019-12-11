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Белорусы смогут проголосовать за Анастасию Лавринчук в финале конкурса «Мисс мира»
12.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Белорусы смогут проголосовать за представительницу своей страны, студентку третьего курса Института бизнеса Белорусского государственного университета Анастасию Лавринчук
«Поддержать белорусскую красавицу можно путем голосования. Для этого необходимо зайти на официальный сайт конкурса и зарегистрироваться с помощью аккаунта Facebook, Google или Instagram, открыть вкладку Contestants, найти Anastasiya Laurynchuk — Belarus, перейти в профиль и нажать Vote. С одного аккаунта можно оставить только один голос», — рассказали в пресс-службе.
Шоу состоится 14 декабря в Лондоне (Великобритания). Всего в финале престижного конкурса примут участие 90 девушек из различных стран. Корону новой «Мисс мира» передаст титулованная в 2018 году мексиканка Ванесса Понсе де Леон. Ожидается, что финал конкурса покажут в 150 странах. Трансляция мирового шоу состоится 14 декабря на телеканале ОНТ в 23.20.
Конкурс «Мисс мира» впервые был проведен в 1951 году в Лондоне. Город оставался столицей конкурса красоты до 1988 года включительно. С 1989 года состязание проводится в различных странах.
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Белорусы смогут проголосовать за представительницу своей страны, студентку третьего курса Института бизнеса Белорусского государственного университета...
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