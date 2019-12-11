Стать волшебником в Новый год. Торжественный старт ежегодной благотворительной акции «Елка желаний» дали в Гродно

Источник материала: Вороновская газета

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До Нового года осталось меньше месяца.

Самое время для того, чтобы подготовить подарки к грядущим праздникам. Дети, как никто другой, в это чарующее время ожидают чуда. Так почему бы не стать волшебником и не исполнить одну маленькую мечту ?





С таким призывом выступают волонтеры Гродненской областной организации Красного Креста. Из года в год в канун новогодних и рождественских праздников они запускают благотворительную акцию «Елка желаний» и с помощью неравнодушных жителей города дарят тепло детям с тяжелыми заболеваниями, из многодетных и малообеспеченных семей, одиноким пожилым людям, проживающие в интернатных учреждениях.













На этот раз торжественный старт ежегодной благотворительной акции Красного Креста дали в торговом центре Old City. На празднике собрались воспитанники дневного центра Красного Креста для детей с ограниченными возможностями, их родители, а также волонтеры и почетные гости. Первые подарки в рамках акции ребятам вручили члены президиума Гродненской областной организации Красного Креста.





– У одной из самых красивых елок Гродно мы дали старт ежегодной благотворительной акции, чтобы подарить праздник тем, кто в нем особенно нуждается, – рассказала председатель Гродненской областной организации БОКК Наталья Толкачева. – Традиционно «Елка желаний» выливается в масштабную кампанию, которая проводится в несколько этапов – с декабря по январь. В декабре мы собираем средства и подарки для детей и пожилых людей, в январе наши волонтеры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравят их с праздниками и вручат подарки. К акции присоединятся все районы области.







Настоящим сюрпризом для гостей праздника стало выступление инклюзивного «Анри-театра», который назван так в честь основателя Красного Креста Анри Дюнана. Его артисты специально к мероприятию подготовили постановку сказки «Морозко» и даже слегка осовременили ее. На помощь замерзающей в лесу Настеньке пришли волонтеры Красного Креста. Их роли исполнили подопечные дневного центра – Кристиан Милюта и Данила Дебело. Ребята оказались в числе тех, кого сегодня ожидали долгожданные подарки от «волшебников».





– В нашем театре нет профессиональных актеров – в основном это дети, их родители и волонтеры, – рассказала руководитель дневного центра Красного Креста для детей с ограниченными возможностями Инесса Ларионова. – В постановках как правило участвуют четыре семьи – Даниил Дебело с мамой Тамарой, Елизавета Кожень с мамой Ольгой, Карина Насытко с мамой Ириной и Кристиан Милюта с мамой Анной. Это уже пятая их постановка за два года, что существует «Анри-театр». Хотелось бы пригласить к нам как можно больше актеров, да и ребятам было бы интересно поработать с профессионалами.

Одной из первых получила свой желанный подарок гостья праздника София. Девочка в письме Деду Морозу попросила собаку.





– У нас пока нет возможности завести домашнее животное, поэтому в нашем доме поселится механическая собака, – рассказывает мама девочки. – Но дочка все равно рада подарку, ведь игрушка почти как живая: умеет бегать, издает звуки.























Первый этап, который стартовал сегодня, продлится до 22 декабря. В это время в торговых центрах посетители наверняка заметят необычные елочки с открытками вместо игрушек. В открытках – письма-пожелания в адрес доброго зимнего волшебника – Деда Мороза. Волонтеры предложат всем желающим стать теми самыми волшебниками, в которых так нуждаются ребята с инвалидностью, из многодетных, неполных, опекунских и приемных семей, а также одинокие пожилые люди.

Юлия ТИМОЩУК Фото: Вадим ГОЛОТИК https://grodnonews.by