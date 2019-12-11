ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стать волшебником в Новый год. Торжественный старт ежегодной благотворительной акции «Елка желаний» дали в Гродно

12.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Стать волшебником в Новый год. Торжественный старт ежегодной благотворительной акции «Елка желаний» дали в ГродноГродно" width="597" height="362">

До Нового года осталось меньше месяца.

Самое время для того, чтобы подготовить подарки к грядущим праздникам. Дети, как никто другой, в это чарующее время ожидают чуда. Так почему бы не стать волшебником и не исполнить одну маленькую мечту?

Стать волшебником в Новый год. Торжественный старт ежегодной благотворительной акции «Елка желаний» дали в Гродно

С таким призывом выступают волонтеры Гродненской областной организации Красного Креста. Из года в год в канун новогодних и рождественских праздников они запускают благотворительную акцию «Елка желаний» и с помощью неравнодушных жителей города дарят тепло детям с тяжелыми заболеваниями, из многодетных и малообеспеченных семей, одиноким пожилым людям, проживающие в интернатных учреждениях.

Стать волшебником в Новый год. Торжественный старт ежегодной благотворительной акции «Елка желаний» дали в Гродно
Стать волшебником в Новый год. Торжественный старт ежегодной благотворительной акции «Елка желаний» дали в Гродно
Стать волшебником в Новый год. Торжественный старт ежегодной благотворительной акции «Елка желаний» дали в Гродно
Стать волшебником в Новый год. Торжественный старт ежегодной благотворительной акции «Елка желаний» дали в Гродно
Стать волшебником в Новый год. Торжественный старт ежегодной благотворительной акции «Елка желаний» дали в Гродно

На этот раз торжественный старт ежегодной благотворительной акции Красного Креста дали в торговом центре Old City. На празднике собрались воспитанники дневного центра Красного Креста для детей с ограниченными возможностями, их родители, а также волонтеры и почетные гости. Первые подарки в рамках акции ребятам вручили члены президиума Гродненской областной организации Красного Креста.

Стать волшебником в Новый год. Торжественный старт ежегодной благотворительной акции «Елка желаний» дали в Гродно

– У одной из самых красивых елок Гродно мы дали старт ежегодной благотворительной акции, чтобы подарить праздник тем, кто в нем особенно нуждается, – рассказала председатель Гродненской областной организации БОКК Наталья Толкачева. – Традиционно «Елка желаний» выливается в масштабную кампанию, которая проводится в несколько этапов – с декабря по январь. В декабре мы собираем средства и подарки для детей и пожилых людей, в январе наши волонтеры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравят их с праздниками и вручат подарки. К акции присоединятся все районы области.

Стать волшебником в Новый год. Торжественный старт ежегодной благотворительной акции «Елка желаний» дали в Гродно

Настоящим сюрпризом для гостей праздника стало выступление инклюзивного «Анри-театра», который назван так в честь основателя Красного Креста Анри Дюнана. Его артисты специально к мероприятию подготовили постановку сказки «Морозко» и даже слегка осовременили ее. На помощь замерзающей в лесу Настеньке пришли волонтеры Красного Креста. Их роли исполнили подопечные дневного центра – Кристиан Милюта и Данила Дебело. Ребята оказались в числе тех, кого сегодня ожидали долгожданные подарки от «волшебников».

Стать волшебником в Новый год. Торжественный старт ежегодной благотворительной акции «Елка желаний» дали в Гродно

– В нашем театре нет профессиональных актеров – в основном это дети, их родители и волонтеры, – рассказала руководитель дневного центра Красного Креста для детей с ограниченными возможностями Инесса Ларионова. – В постановках как правило участвуют четыре семьи – Даниил Дебело с мамой Тамарой, Елизавета Кожень с мамой Ольгой, Карина Насытко с мамой Ириной и Кристиан Милюта с мамой Анной. Это уже пятая их постановка за два года, что существует «Анри-театр». Хотелось бы пригласить к нам как можно больше актеров, да и ребятам было бы интересно поработать с профессионалами.

Одной из первых получила свой желанный подарок гостья праздника София. Девочка в письме Деду Морозу попросила собаку.

Стать волшебником в Новый год. Торжественный старт ежегодной благотворительной акции «Елка желаний» дали в Гродно

– У нас пока нет возможности завести домашнее животное, поэтому в нашем доме поселится механическая собака, – рассказывает мама девочки. – Но дочка все равно рада подарку, ведь игрушка почти как живая: умеет бегать, издает звуки.
Стать волшебником в Новый год. Торжественный старт ежегодной благотворительной акции «Елка желаний» дали в Гродно
Стать волшебником в Новый год. Торжественный старт ежегодной благотворительной акции «Елка желаний» дали в Гродно
Стать волшебником в Новый год. Торжественный старт ежегодной благотворительной акции «Елка желаний» дали в Гродно
Стать волшебником в Новый год. Торжественный старт ежегодной благотворительной акции «Елка желаний» дали в Гродно
Стать волшебником в Новый год. Торжественный старт ежегодной благотворительной акции «Елка желаний» дали в Гродно
Стать волшебником в Новый год. Торжественный старт ежегодной благотворительной акции «Елка желаний» дали в Гродно
Стать волшебником в Новый год. Торжественный старт ежегодной благотворительной акции «Елка желаний» дали в Гродно
Стать волшебником в Новый год. Торжественный старт ежегодной благотворительной акции «Елка желаний» дали в Гродно
Стать волшебником в Новый год. Торжественный старт ежегодной благотворительной акции «Елка желаний» дали в Гродно

Первый этап, который стартовал сегодня, продлится до 22 декабря. В это время в торговых центрах посетители наверняка заметят необычные елочки с открытками вместо игрушек. В открытках – письма-пожелания в адрес доброго зимнего волшебника – Деда Мороза. Волонтеры предложат всем желающим стать теми самыми волшебниками, в которых так нуждаются ребята с инвалидностью, из многодетных, неполных, опекунских и приемных семей, а также одинокие пожилые люди.

Юлия ТИМОЩУК
Фото: Вадим ГОЛОТИК
https://grodnonews.by
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До Нового года осталось меньше месяца. Самое время для того, чтобы подготовить подарки к грядущим праздникам. Дети, как никто другой, в это чарующее время ожидают...
 
Новости дня
Новости разные
 
Начальник слуцкой милиции о достижениях, задачах и преступности в районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика