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21-летний минчанин приобрел автомобиль за сувенирные доллары

12.12.2019 18:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

21-летний минчанин приобрел автомобиль за сувенирные доллары
Фото из открытых источников

Как стало известно, в милицию обратился 34-летний минчанин. Он рассказал, что в январе 2019 года приобрел автомобиль Volkswagen Jetta у молодого человека, который разместил объявление о продаже авто в Интернете, но не успел переоформить собственность на себя.

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Спустя некоторое время бывший владелец обратился к минчанину, но уже с просьбой выкупить транспортное средство обратно. 34-летний мужчина согласился. Договорившись о встрече, он передал автомобиль бывшему владельцу, за что получил $350. Позже выяснилось, что банкноты ненастоящие, сообщает ГИОС Фрунзенского РУВД г. Минска.

По подозрению в совершении преступления задержан 21-летний молодой человек. Оперативникам парень обосновал свой поступок тяжелым материальным положением. Действиям минчанина будет дана правовая оценка. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

 
Теги: Минск
 
 
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