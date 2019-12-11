21-летний минчанин приобрел автомобиль за сувенирные доллары

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, в милицию обратился 34-летний минчанин. Он рассказал, что в январе 2019 года приобрел автомобиль Volkswagen Jetta у молодого человека, который разместил объявление о продаже авто в Интернете, но не успел переоформить собственность на себя.

Спустя некоторое время бывший владелец обратился к минчанину, но уже с просьбой выкупить транспортное средство обратно. 34-летний мужчина согласился. Договорившись о встрече, он передал автомобиль бывшему владельцу, за что получил $350. Позже выяснилось, что банкноты ненастоящие, сообщает ГИОС Фрунзенского РУВД г. Минска.

По подозрению в совершении преступления задержан 21-летний молодой человек. Оперативникам парень обосновал свой поступок тяжелым материальным положением. Действиям минчанина будет дана правовая оценка. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.