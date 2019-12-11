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Организация помощи онкобольным детям провела в Слуцке рождественский праздник
12.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В актовом зале предприятия «Ямполь-Слуцк» в среду вечером провели рождественский праздник для детей. В мероприятии приняли участие дети работников «Ямполь-Слуцк»,
Как рассказали SG организаторы мероприятия, их целью было рассказать детям о Рождестве и показать наличие проблемы детских онкологических заболеваний. Главные герои короткой постановки Любовь, Радость и Мир в игровой форме поведали о главных добродетелях, а после завершения выступления всем детям вручили новогодние подарки.
На сегодняшний день организация «Дети в беде» курирует около около двух десятков несовершеннолетних в Солигорском, Слуцком и соседних районах.
Если Вы желаете внести свою лепту в деятельность организации «Дети в беде» или сам нуждаетесь в помощи, можно звонить по телефонам: +375(29)565-38-98 Валерий, +375(29)160- 63-95 Жанна.
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В актовом зале предприятия «Ямполь-Слуцк» в среду вечером провели рождественский праздник для детей. В мероприятии приняли участие дети работников...
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