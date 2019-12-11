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«Ты будешь полной дурой, если не выйдешь за него замуж!»: новогодняя история любви

12.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Они идут по набережной, крепко держась за руки. И светятся от счастья, словно расписались вчера, а не три года назад.

«В тот день мы проснулись рано – время росписи было назначено на 8.40 утра, но об этом никто не знал. Близким сказали, что идем к дочке на открытый урок, а сами поехали в ЗАГС. Уже после росписи объехали всех наших родителей и поставили их перед фактом. Все были в шоке!» – смеются Марина и Саша.

Они поженились 31-го декабря. Мало того, что рано утром, так еще тайно и в високосный год – их не остановили даже приметы. Но дорога к счастью была непростой и долгой – познакомились Марина и Саша 17 лет назад.

«Мы работали вместе. Саша рассказывал, что сразу заметил меня», – рассказывает Марина.

«Мгновенно, причем! – подхватывает Александр. – Я как увидел её, сразу понял: это – ОНА».  

«Ты будешь полной дурой, если не выйдешь за него замуж!»: новогодняя история любви

Начали общаться. И как часто это бывает дружеские отношения переросли во что-то большее. На тот момент у Марины уже был опыт неудавшегося замужества, тяжёлый развод за плечами и маленькая дочка на руках.

«Саша, пожалуй, был единственным человеком, который безоговорочно любил и меня, и мою дочь Кристину. А для женщины это очень важно, чтобы мужчина, который рядом, принял её ребёнка. Если бы случилось иначе, ничего бы не было: дочка для меня всегда была на первом месте», – рассказывает Марина со слезами на глазах. 

«Ты будешь полной дурой, если не выйдешь за него замуж!»: новогодняя история любви

«Когда Кристинка была совсем маленькой, она даже «папой» меня называла, – рассказывает Саша. – И знаете, не передать тех эмоций, которые я ощущал в такие моменты».  

Впрочем, совместная жизнь оказалась недолгой: случилась большая ссора. Сейчас пара уже и не помнит, из-за чего. Но тогда им казалось, что разрыв неизбежен. Они расстались.

«Он ещё долго писал мне письма – хотел помириться, но я была неприступна. Мне казалось, раз уже разошлись, значит, обратной дороги нет», – говорит Марина.   

«Ты будешь полной дурой, если не выйдешь за него замуж!»: новогодняя история любви

«Да, она такая. Если принимает какое-то решение, то переубедить в обратном очень сложно. Она всегда резко обрубает все канаты, все верёвки – всё, что можно. И всё на этом», – объясняет Саша.

Они не общались почти 15 лет. Каждый жил своей жизнью и своими заботами. Но спустя годы признаются: все эти полтора десятка лет думали друг о друге.

«Меня даже мама частенько «пилила» – всё время говорила: «Твой Сашка – он же тебя так любил! Самый лучший из всех твоих кавалеров!»,  вспоминает Марина.

«Ты будешь полной дурой, если не выйдешь за него замуж!»: новогодняя история любви

Три года назад он нашёл её в соцсети. Началась переписка. Договорились о встрече.

«В тот вечер я приготовила ужин, испекла пирог. Сижу, жду его, а он всё не едет. Начала ему звонить, а он трубку не поднимает. Затем и вовсе отключил телефон,  говорит Марина с дрожащим голосом. – Меня это задело. Я тут наготовила, жду его, а он… Я решила дозвониться любой ценой. Даже в какой-то момент решила: всё, набираю в последний раз. Не снимет – больше звонить не буду!».

А он как почувствовал и снял трубку.

«Помню, я сказала, что мужчины так не поступают. Раз сказал – приеду, значит, должен сдержать своё слово. Оказалось, он приезжал: дошёл до моего подъезда, но побоялся зайти», – рассказывает Марина.

«Ты будешь полной дурой, если не выйдешь за него замуж!»: новогодняя история любви

«Да, я испугался. Стоял и думал: а, может, я ей не нужен?... », – вспоминает Саша.

Они назначили новую встречу. На этот раз он дошёл.

…Они проговорили всю ночь. Пытались вспомнить причину, по которой когда-то расстались, но так и не вспомнили. Решили списать на молодость и глупость.

«Ещё 15 лет назад я хотел сделать ей предложение, но не успел – случилась та самая ссора. Все эти годы я хранил кольцо, купленное тогда для Марины. И вот я взял его и поехал к ней», – рассказывает Саша.

«В пять утра Саша подарил мне эту коробочку с колечком, – улыбается Марина. – И тут же сделал предложение. Я уже чётко понимала: хочу быть с этим мужчиной»

«Ты будешь полной дурой, если не выйдешь за него замуж!»: новогодняя история любви

«Да, мы долгие годы были друг без друга. И мы понимали: у каждого – свой характер и, возможно, нам будет непросто. Но мы пообещали друг другу: несмотря ни на что, будем икать компромисс. Если уже вместе, то до конца», – говорит Саша.      

До похода в ЗАГС Марина спросила у дочери, что она думает о предстоящих переменах. 

«Ты будешь полной дурой, если не выйдешь за него замуж!»: новогодняя история любви

«Знаете, что мне Кристина сказала? «Мама, ты будешь полной дурой, если не выйдешь замуж за Сашу!», – смеётся Марина.

«Ты будешь полной дурой, если не выйдешь за него замуж!»: новогодняя история любви



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Они поженились 31-го декабря. Мало того, что рано утром, так еще тайно и в високосный год – их не остановили даже приметы. Но дорога к счастью была непростой и долгой...
 
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