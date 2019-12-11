Минский мурал признали лучшим в мире. Его рисовали с девушки из Серебрянки

Источник материала: KYKY

Минский мурал «Лічбавы свет», который нарисовал беларуский художник Евгений Сосюра на 134-м доме по улице Притыцкого, признали лучшим в мире. Такой статус рисунку придала международная платформа Street Art Cities, пишет «БелТА».

Street Art Cities – это международное сообщество фанатов стрит-арта. Они документируют уличное искусство в своих городах. Проект запустили в 2017 году, а сейчас инициатива работает в 550 городах (и даже больше) и уже собрала 24 тысячи произведений искусства со всего мира.

«Лічбавы свет» стал лучшим муралом в мире по-честному – при помощи открытого голосования: его Street Art Cities запустил, прося пользователей поддержки. За минский мурал проголосовало больше половины участников опроса – это гораздо больше, чем, к примеру, за всемирно известных художников из Испании (Lula Goce) и Чили (INTI).

Мурал, о котором идет речь, – часть триптиха «Будучыня», совместного проекта администрации Фрунзенского района Минска, стрит-арт-активистов Urban Myths и компании А1. В триптих также входят муралы «Фрыланс» (сербского автора Artez) и «Героі новага часу» (испанского автора Slim). Каждый их рисунков выполнен в технике фотореализма: моделями стали настоящие жители Минска, которых художники увидели на улицах города.

Кстати, СМИ даже нашли девушку, с которой Евгений Сосюра рисовал свой мурал. Ей оказалась Виктория Савченко из Серебрянки: «Женя написал мне в конце августа – начале сентября. На следующий день мы встретились, обсудили все, идея мне понравилась. И уже через неделю у Жени в Instagram я увидела, что работа идет. Очень удивилась, ведь ожидала увидеть мурал не раньше весны.

Я увидела, что веснушки даже сохранены, это прямо вау! Сразу думала, что это будет что-то контурное, а тут такие детали. Конечно, сразу это шок! Я сбросила в Instagram фотографию из какого-то паблика и подписала: «Если вы понимаете, о чем я». И тут мне очень многие стали писать: а мы гадаем, ты или не ты! Подружка живет в Каменной Горке, часто ходит около работы. Несколько дней, говорит, гадала – я на мурале или нет», – рассказывала Виктория журналистам.