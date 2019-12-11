В пятницу историки и краеведы расскажут, как в Минске отмечали Новый год и Рождество

Источник материала: Tut.by

Историки и краеведы расскажут, как в Минске отмечали рождество и Новый год в разные времена. Мероприятие пройдет в Галерее TUT.BY в пятницу, 13 декабря.



Фото: из архива Елены Донбровой, фотопроект «Когда елки были большими»

В Галерее TUT.BY работает клуб истории Минска, там в пятницу, 13 декабря будут новые публичные чтения. Тема такая: «Мінск калядны, Мінск навагодні». Гостям мероприятия расскажут, как белорусская столица отмечала зимние праздники в разные времена.

Краевед и исследователь Вадим Зеленков поведает, как минчане ХХ века встречали и не встречали Новый год.

Кандидат исторических наук Антон Денисов расскажет, как трансформировались праздники под влиянием большевиков.

Фотохудожник Сергей Кожемякин покажет свой проект «Детский альбом», созданный на основе детских снимков советских лет.

Искусствовед и арт-критик Татьяна Бембель расскажет, как новогодняя тема отражалась в искусстве.

Вот страница мероприятия на фейсбуке. Чтобы попасть на него, нужно зарегистрироваться здесь .

А вот куда и во сколько приходить: Галерея TUT.BY, проспект Дзержинского, 57, 19.00.

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