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Вам не звонили? Хакеры шифруют белорусские банки до потери денег

12.12.2019 19:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Банкаўскі веснік» опубликовал отчет о хакерских атаках на белорусские банки, которые произошли за последний год.

Всего было получено и проанализировано около 3,6 тыс. отдельных сообщений об инцидентах. Подробный список с количеством и типами инцидентов ниже, пишет officelife.media

Но в целом есть два основных вида: рассылка вредоносного софта (60%) и мошенничество с использованием социальной инженерии (40%). Есть тенденция к росту второго.

Естественно, Нацбанк не мог не отметить вишинг. Схема проста. Клиенту звонит мошенник и представляется работником службы безопасности банка. Под разными предлогами выманивает данные, с помощью которых можно получить доступ к счету. Некоторые телефонные номера мошенников уже заблокированы.


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Нацбанк отмечает, что такой вид «охоты» на чужие деньги имеет сезонность. После затишья мошенники возвращаются с новыми «скриптами».

Остается акутальной угроза от программ-шифровальщиков. В январе 2019 года была зафиксирована работа такого софта на рабочей станции в одном из банков. Основной причиной успешности атаки хакеров стал человеческий фактор.

Вот список инцидентов по типам:

1 808 — рассылка вредоносного программного обеспечения, фишинговых ссылок;
66 — попытки сканирования портов для взлома сети;
6 — DDoS-атаки малой мощности;
108 — попытки эксплуатации уязвимостей веб-приложений;
28 — выявление поддельных сайтов (аккаунтов) банков;
2 — попытки использования SQL-инъекций;
1 562 — попытки совершения несанкционированного перевода денежных средств в результате обмана или злоупотребления доверием;
3 — выявление скимминговых устройств;
1 — попытки взлома учетных записей (через автоматизированный подбор комбинаций паролей и логинов).


Напомним, что в недавнем прошлом Нацбанк создал Центра мониторинга и реагирования на компьютерные угрозы в кредитно-финансовой сфере (FinCERTby). Подразделение состоит из пяти человек. Банки должны были начать обмен информацией с ним с октября 2018 года. Сейчас это делают 24 банка, то есть все. Также подключились две НКФО (небанковская кредитно-финансовая организация) из трех существующих, два центральных банка ЕАЭС. Участвуют и МВД, КГБ, Следственный комитет.
 
 
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«Банкаўскі веснік» опубликовал отчет о хакерских атаках на белорусские банки, которые произошли за последний год.
 
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