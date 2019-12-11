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Полиция раскрыла личности подозреваемых в убийстве Шеремета: пять человек

12.12.2019 19:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Однако не было приведено доказательств, что они были знакомы с Шереметом или он с ними. То есть речь, скорее всего, идет о возможных исполнителях.



Фамилии подозреваемых на срочном брифинге озвучил заместитель главы Национальной полиции — начальник уголовной полиции Евгений Коваль.

«Проведенными следственно-розыскными мероприятиями и последующим документированием членов группы удается четко отделить тех лиц, которые объективно подозреваются нами в исполнении убийства Павла Шеремета. Это — Яна Дугар, Юлия Кузьменко, [Андрей] Антоненко и супруги Грищенки», — заявил он.

Однако всего названо пять фамилий. На группу полиция вышла, проанализировав все инциденты с использованием взрывных устройств, произошедшие на территории Украины. В двух из них взрывные устройства оказались идентичны тому, которое было заложено под машину Шеремета.

Непосредственными убийцами Шеремета на сегодняшнем брифинге были названы врач Юлия Кузьменко и автор гимна украинских сил специальных операций Андрей Антоненко. Волонтер Яна Дугар, по версии следствия, проводила рекогносцировку на местности , фиксируя расположение видеокамер.  
 
 
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Однако не было приведено доказательств, что они были знакомы с Шереметом или он с ними. То есть речь, скорее всего, идет о возможных исполнителях.
 
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