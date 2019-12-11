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Путин вошел в топ-Twitter. Сеть назвала самые обсуждаемые темы года

12.12.2019 19:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как пишет CA-NEWS (CA), социальная сеть Twitter подвела в своем блоге итоги 2019 года, выделив самые обсуждаемые темы.

В 10-ку самых топовых новостных тем вошли: пожар в Нотр-Даме, Brexit, сильнейший за последние несколько десятилетий в Японии тайфун Хагибис, пожары в Амазонии, протесты в Гонконге, климатические протесты, теракт в новозеландском Крайстчерче и предвыборные дебаты демократов в США.


В топ самых обсуждаемых политиков года вошли: 
президент США Дональд Трамп, 
экс-президент США Барак Обама, 
премьер-министр Индии Нарендра Моди, 
Член Палаты представителей США Александрия Окасио-Кортес, 
президент Бразилии Жаир Болосонару, 
сенатор США Берни Сандерс, 
бывшая первая леди США Хиллари Клинтон, 
бывший вице-президент США Джо Байден, 
президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин.
 
 
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Как пишет CA-NEWS (CA), социальная сеть Twitter подвела в своем блоге итоги 2019 года, выделив самые обсуждаемые темы.
 
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