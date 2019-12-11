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Путин вошел в топ-Twitter. Сеть назвала самые обсуждаемые темы года
Источник материала: Партизан
Как
В 10-ку самых топовых новостных тем вошли: пожар в Нотр-Даме, Brexit, сильнейший за последние несколько десятилетий в Японии тайфун Хагибис, пожары в Амазонии, протесты в Гонконге, климатические протесты, теракт в новозеландском Крайстчерче и предвыборные дебаты демократов в США.
В топ самых обсуждаемых политиков года вошли:
президент США Дональд Трамп,
экс-президент США Барак Обама,
премьер-министр Индии Нарендра Моди,
Член Палаты представителей США Александрия Окасио-Кортес,
президент Бразилии Жаир Болосонару,
сенатор США Берни Сандерс,
бывшая первая леди США Хиллари Клинтон,
бывший вице-президент США Джо Байден,
президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин.
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Как пишет CA-NEWS (CA), социальная сеть Twitter подвела в своем блоге итоги 2019 года, выделив самые обсуждаемые темы.
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