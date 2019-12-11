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Фотофакт: президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе визита в Минск сделал селфи с Сергеем Румасом

12.12.2019 18:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минниханова сегодня принял и Александр Лукашенко.

Президент, как сообщает телеграм-канал «Пул первого», сделал недвусмысленный намек в присутствии российского посла:

У нас предоставляются равные возможности для предприятий Беларуси и Татарстана. Распространение этого показательного опыта на другие регионы России обеспечило бы большую отдачу от экономического диалога.
Очевидно, что речь идет об интеграционных переговорах.


Селфи
Лукашенко сегодня также напомнил, что Беларусь реализует с Татарстаном «важный кооперационный проект по созданию газомоторной техники». В нем участвуют МАЗ, МТЗ, «Амкодор», БелАЗ, а с татарстанской стороны — холдинг «РариТЭК».


В рамках проекта за последние два года собрано 200 автобусов, которые работают на газе. В 2020 году будет произведено столько же.

По итогам 2018 года товарооборот между Беларусью и Татарстаном составил $1,3 млрд, что на 7,7% больше, чем в 2017 году.

Фото из фейсбук-аккаунта пресс-секретаря белорусского правительства Александры Исаевой.
 
 
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