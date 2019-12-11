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Было 30 позиций, станет 13. Как будут начислять зарплаты медработникам Беларуси по новой системе?

12.12.2019 19:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Зарплаты бюджетников с 1 января 2020 года будут начисляться по-новому. Прежней системе уже 20 лет, за это время она претерпевала много изменений и введений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все принятые в разное время ставки, надбавки, выплаты были необходимы для решения конкретных своевременных нюансов, в итоге финансовый механизм стал сильно перегружен. Так, например, в расчетных листках некоторых медиков и учителей было под 30 материальных позиций. С учетом этого глава государства поставил задачу по комплексному пересмотру системы оплаты труда в бюджетной сфере.

Что к чему? В мире денежных цифр разбиралась Анастасия Дехтяр.

Было 30 позиций, станет 13. Как будут начислять зарплаты медработникам Беларуси по новой системе?

Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Гадание на кредитных картах. Сейчас бюджетники как раз активно обсуждают материальную сторону вопроса. Чтобы финансовый пасьянс сошелся даже у тех, кто далек от бухгалтерской науки, мы расскажем об всем подробно. Но главный козырь этой игры по правилам – от перемены мест слагаемых сумма не поменяется.

В этой столичной поликлинике финансовый шум быстро утих. Поначалу казалось бы неожиданный новогодний сюрприз сегодня даже в радость. В штате почти 600 медиков, проанализировали расчетный квиток каждого. А все потому, что цифры любят счет. Разобравшись со всеми графами, специально созданная комиссия поняла, ведь зарплаты уйдут-то даже в плюс.

Было 30 позиций, станет 13. Как будут начислять зарплаты медработникам Беларуси по новой системе?

Светлана Цобкало, главный врач 10-й городской поликлиники Минска:
Медицина – это достаточно консервативная отрасль, и любое новое воспринимается очень настороженно. Поэтому эти новые нормативные документы, конечно, настороженно были приняты медиками.

Мы говорим о том, что мы всегда готовы защищать ваши интересы и ни в коем случае мы не допустим, чтобы зарплату в новом году вы получали меньше, чем в предыдущем. Просто у руководителя появилась большая свобода поощрять работников, которые достигают высоких результатов труда, и более дифференцировано подходить к оплате труда, то есть на результативность работаем: сотрудников, которые достигли хороших результатов, и тех, кто не совсем выходит на нужный результат.

Было 30 позиций, станет 13. Как будут начислять зарплаты медработникам Беларуси по новой системе?

Сейчас в сфере здравоохранения предусмотрено более полусотни наименований выплат. Не в каждом медицинском анализе столько критериев! Согласитесь, даже мелким шрифтом все позиции едва уместятся на лист формата А4. Перейдя на новую систему расчета, все существующие пункты трансформируются или оптимизируются до 13 – это 9 стимулирующих надбавок и 4 компенсирующие доплаты.

Было 30 позиций, станет 13. Как будут начислять зарплаты медработникам Беларуси по новой системе?

Однако отраслевые особенности оплаты труда медиков сохранятся. Это касается таких финансовых стимуляций, как «за работу на скорой», «за высокие технологии» для хирургов и инженеров-физиков, надбавки для водителей экстренной службы, молодым специалистам, «вредные условия труда» и других.

Было 30 позиций, станет 13. Как будут начислять зарплаты медработникам Беларуси по новой системе?

Было 30 позиций, станет 13. Как будут начислять зарплаты медработникам Беларуси по новой системе?

Было 30 позиций, станет 13. Как будут начислять зарплаты медработникам Беларуси по новой системе?

Ставку сделают на индивидуальные доплаты и надбавки, а вот позитивный стереотип «премия» потеряет свой статус. Это будет порядка 5 % от оклада. Но! Если ранее за сложность и напряженность было 50 % от оклада, то теперь – до 200. Эдакая простая подмена понятий в минус общую сумму явно не уведет.

Было 30 позиций, станет 13. Как будут начислять зарплаты медработникам Беларуси по новой системе?

Вячеслав Шило, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Если оценивать заработную плату врачей, то на сегодняшний день она более 1400 рублей. Что касается среднего медперсонала, то средняя заработная плата составляет более 800 рублей. В новой системе оплаты труда она не станет меньше – она будет еще и с ростом в связи с тем, что финансирование на 20 % выросло. Поэтапно будет рост заработной платы.

Было 30 позиций, станет 13. Как будут начислять зарплаты медработникам Беларуси по новой системе?

Вот такая база для старта. К тому же ориентиры есть – цель, поставленная главой государства – повысить зарплату медикам к 2025 году в два раза. По заслугам и материальная награда. Руководители уполномочены, в том числе и из внебюджетных денег, финансово поощрить выдающегося сотрудника.

Мастер-классы по толкованию новой финансовой азбуки уже проведены с каждым подопечным заведением. Это не высшая математика, все четко и ясно поддается калькуляции, так что каждый медицинский работник, чтобы снять внутреннее напряжение, может обратиться в свою администрацию, где ему разъяснят новую структуру заработанных.

Было 30 позиций, станет 13. Как будут начислять зарплаты медработникам Беларуси по новой системе?

Кстати, таким правом может воспользоваться абсолютно любой бюджетник. Тогда и домыслы хрупкие наподобие «А где мой пункт, к примеру, за классное руководство или проверку тетрадей?» будут разбиты о суровую прагматичность системы. Ведь, по сути, такая нагрузка по-прежнему будет учтена, только названа по-другому.

Между прочим благодаря новшествам механизм формирования зарплаты станет понятнее и прозрачнее.

Было 30 позиций, станет 13. Как будут начислять зарплаты медработникам Беларуси по новой системе?

Андрей Лобович, первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Данные изменения не коснутся размеров заработной платы. Об этом говорит пункт 12 указа, в котором предписывается не допустить снижения уровня размера заработной платы на момент перехода на новую систему оплаты труда. Данный пункт обязателен для исполнения всеми руководителями бюджетных организаций Республики Беларусь.

При этом в бюджете Республики Беларусь на 2020 год заложены средства, позволяющие обеспечить прирост среднемесячной заработной платы работников в бюджетной сфере не менее, чем на 10 %.

В белорусской бюджетной сфере работает порядка 856 тысяч человек. Разумеется, что новации вызывают настороженность, но высокий градус лирики и прочих волнительных комментариев сбивает простая математика. Аналитика и четкость фактов намекает на беспочвенность. И еще – на зарплаты в бюджетном секторе в 2020 году планируется дополнительно направить около 1 миллиарда 800 миллионов рублей.

Было 30 позиций, станет 13. Как будут начислять зарплаты медработникам Беларуси по новой системе?

Люди в материале: Анастасия Дехтяр, Светлана Цобкало, Вячеслав Шило, Андрей Лобович
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Зарплаты бюджетников с 1 января 2020 года будут начисляться по-новому. Прежней системе уже 20 лет, за это время она претерпевала много изменений и...
 
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