«Чем меньше секса, тем больше творческой энергии». Экстравагантная случчанка откровенно рассказала о себе

Источник материала: Слуцк Город





Фото предоставлено героиней публикации.

Четыре года назад Анастасия впервые взяла в руки кисть и сейчас рисует картины, которые уже видели многие жители Слуцка. Девушка уверена, что творчество напрямую связано с сексуальной энергией - чем больше секса, темь меньше хочется творить. В интервью SlutskGorod Настя откровенно рассказала, как нашла себя, поделилась тайнами своей личной жизни и мнением, почему без денег нельзя стать по-настоящему счастливым.

28-летняя Анастасия родилась в Слуцке, училась в школе №10 и жила обычной жизнью. После окончания школы девушка поступила в Барановичский колледж лёгкой промышленности, но спустя 2 года поняла, что это не её стихия.

«Учёбу я бросила, думаю, просто было не моё время. Ведь юность нужна для того, чтобы вволю погулять и натанцеваться. А развиваться нужно сейчас, когда уже нет большого желания ходить в клубы и кутить. Я окончила курсы визажиста, а сейчас учусь на курсах по SMM, чтобы в дальнейшем работать в этом направлении. Теперь понимаю, что такое социальные сети, и как на этом зарабатывать», — говорит собеседница.





Работа над собой через « энергетические практики»

Был период, когда рутина постепенно переросла в депрессию, и Настя чувствовала острую необходимость чем-то себя взбодрить. Она увлеклась голоданием, сыроедением, читала духовную литературу, где однажды нашла информацию о необычной практике.

«Випассана – это древняя техника медитации, когда человек даёт обет молчания на 10 дней. Всё это время идёт внутренняя работа над собой. Такой курс я нашла в России в Ярославской области. В то время мне срочно нужна была перезагрузка. Несмотря на то, что на дворе был февраль, я поехала, и не пожалела», — вспоминает собеседница.

Девушка утверждает, что после курса медитаций её жизнь поменялась, и уже дома она стала изучать разные методики. К примеру, попробовала делать привычные вещи непривычным способом.

«Помню, было задание научиться писать рукой, которой обычно не пишешь. Для этого я купила себе прописи для первоклассников и старательно выводила крючки левой рукой. Сразу было трудно, но теперь я обеими руками пишу одинаково. Такая практика связана с развитием правого полушария мозга, которое отвечает за творчество. Но и этого мне оказалось мало, поэтому захотела научиться рисовать. В интернете нашла для себя интересную методик право-полушарного рисования, с помощью которой можно научить даже ребёнка. Это крутая штука, которая помогает развить видение», — рассказывает Анастасия.





Нашла себя в картинах

Первым творением девушки стал рисунок на альбомном листе. Это была поляна с ирисами на фоне леса. Настя говорит, что работа получилась интересной, поэтому пейзаж она рисовала при каждом удобном случае, пока не открыла для себя новый стиль - абстракция.

«О, это было круто, меня просто понесло! Картины я писала акрилом, они получались очень яркими и красивыми. Однажды я даже разрисовала обычную сварочную маску для фотосессии в космической тематике, а позже подарила её другу Саше Космонавту. Такой креативный подарок ему понравился», — улыбается девушка.

Чаще Настя рисует акрилом на холсте, но старается осваивать новые техники. Если долго не берёт в руки кисть, то чувствует, как при виде краски её начинает буквально трясти. Говорит, что это зависимость.

Особое наслаждение получает от фотографий и картин эротического содержания с лёгким намёком на секс. Подобные она выкладывает у себя на страничке в instagram. Говорит, что любуется своей спортивной фигурой, через фото познаёт себя и открывает что-то новое.





Крепкая дружба с бывшими

В жизни Насти есть два молодых человека, отношения с которыми были непродолжительными. Поводом для расставаний стали разные взгляды на жизнь и отсутствие общих интересов. Не смотря на приставку «бывшие», они оставались настоящими друзьями.

«Возможно, эти отношения были не продуктивными, потому что заранее оговаривали возможность расставания. Благо, они закончились хорошо. Сейчас любой из них может позвонить мне в час ночи, поговорить о своей новой подружке. Или я позвоню и скажу, что напекла гору блинов, приезжай, забирай половину», — смеётся.

Настю не устраивают отношения на уровне «давай вечером посидим, посмотрим телевизор», ведь это очень скучно. Считает, если есть чувства, их нужно подпитывать классными идеями, совместными поездками и приключениями.

«Если пара прожила долгую скучную жизнь, то нет смысла продолжать это, даже если есть дети. Цивилизованные люди всегда найдут время для ребёнка, и развод родителей не будет таким болезненным», — уверена собеседница.





Судьбоносное знакомство с американским бизнесменом

Раньше Анастасия выступала за свободные отношения и к институту брака относилась настороженно. Но полтора года назад была в Испании у друзей и познакомилась с американцем Марди. Бизнесмен в сфере фармакологии оказался старше её на 10 лет, но это не помешало ему очаровать девушку.

«Рядом с ним у меня до сих пор возникает буря эмоций, и я чувствую себя по-настоящему счастливой. Помню, как Марди был просто везде: куда бы я ни посмотрела, куда бы ни пошла, казалось, что он меня преследовал. Мой бойфренд безумно хороший, заботливый и галантный. Ухаживания, знаки внимания, поддержка без критики и чувство такта – это всё про него. Нашим мужчинам до него далеко», — рассказывает девушка про свою любовь.