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Органы прокуратуры вносят достойный вклад в укрепление правопорядка в Брестской области - Лис

12.12.2019 20:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Органы прокуратуры Брестской области вносят достойный вклад в укрепление правопорядка в регионе. Такое мнение выразил председатель облисполкома Анатолий Лис сегодня на торжественном мероприятии в честь 80-летия прокуратуры Брестской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Органы прокуратуры вносят достойный вклад в укрепление правопорядка в Брестской области - Лис

Губернатор отметил, что юбилей прокуратура области встречает с хорошими результатами. "Благодаря совместным усилиям правоохранительных, государственных органов по укреплению правопорядка за последние пять лет преступность в регионе сократилась на 17%. Достигнуты успехи в предупреждении тяжких и особо тяжких преступлений, преступности в общественных местах. За пять лет вдвое сократилось число преступлений, связанных с распространением наркотиков, число убийств и тяжких телесных повреждений меньше, чем в других областях республики. В целом наш регион один из самых благополучных в стране по уровню преступности. И то, что сегодня жители области доверяют органам прокуратуры, видят в них принципиальных защитников их прав и законных интересов, а инвесторы выбирают нашу область для реализации своих проектов, не боятся вести здесь бизнес, это во многом оценка и вашей работы", - сказал Анатолий Лис.

В ноябре 1939 года надзор за законностью на территории Брестской области обеспечивали 12 прокурорских работников, сейчас - около 200. Для эффективной и результативной работы сотрудников созданы хорошие условия: все районные и городские прокуратуры располагаются в современных зданиях, оснащены по последнему слову техники. В прошлом году новоселье справила и областная прокуратура.

Поздравления с юбилеем прозвучали сегодня от заместителя генерального прокурора Александра Лашина, председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука. Председатель Следственного комитета Иван Носкевич, отдавший работе в органах прокуратуры Брестской области более 20 лет, назвал эти годы лучшими в жизни с точки зрения приобретения профессионального и человеческого опыта. В торжественном мероприятии также приняли участие помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич, прокуроры всех областей и Минска, руководители силовых структур региона.

Лучшие сотрудники органов прокуратуры области были отмечены медалями "За безупречную службу", повышением в классных чинах, нагрудными знаками, почетными грамотами и благодарностями.

 
Теги: Минск
 
 
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