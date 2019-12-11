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Органы прокуратуры вносят достойный вклад в укрепление правопорядка в Брестской области - Лис
12.12.2019 20:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Органы
Губернатор отметил, что юбилей
В ноябре 1939 года надзор за законностью на территории Брестской области обеспечивали 12 прокурорских работников, сейчас - около 200. Для эффективной и результативной работы сотрудников созданы хорошие условия: все районные и городские прокуратуры располагаются в современных зданиях, оснащены по последнему слову техники. В прошлом году новоселье справила и областная
Поздравления с юбилеем прозвучали сегодня от заместителя генерального прокурора Александра Лашина, председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука. Председатель Следственного комитета Иван Носкевич, отдавший работе в органах прокуратуры Брестской области более 20 лет, назвал эти годы лучшими в жизни с точки зрения приобретения профессионального и человеческого опыта. В торжественном мероприятии также приняли участие помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич, прокуроры всех областей и Минска, руководители силовых структур региона.
Лучшие сотрудники органов прокуратуры области были отмечены медалями "За безупречную службу", повышением в классных чинах, нагрудными знаками, почетными грамотами и благодарностями.
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Органы прокуратуры Брестской области вносят достойный вклад в укрепление правопорядка в регионе. Такое мнение выразил председатель облисполкома Анатолий Лис...
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