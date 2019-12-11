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Александр Лукашенко: «У Беларуси и Татарстана большие возможности и перспективы для продвижения совместных региональных проектов»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Татарстан – самый значимый партнер Беларуси в Приволжском округе России. 12 декабря во Дворце Независимости состоялась встреча Александра Лукашенко с главой этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Региональное сотрудничество – это то, что в основе основ совместной работы с зарубежными партнерами. Ему уделяют всегда большое внимание. Да и вспомните, какая уже эта по счету в 2019-м российская делегация в Минске!
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В 2019 году Россия включила в повестку дня актуальный во всем мире вопрос переработки отходов и вторсырья. В этой сфере мы готовы с вами сотрудничать, вплоть до строительства мусороперерабатывающих заводов под ключ, если вас это заинтересует. У нас аналогичное предприятие функционирует в Бресте. Вы можете его посмотреть.
У Татарстана – мощный научный потенциал. Белорусские ученые в знаниях точно не уступают. Областей для сотрудничества хватает. Нам интересны технологии по увеличению глубины переработки нефти.
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Александр Лукашенко: «У Беларуси и Татарстана большие возможности и перспективы для продвижения совместных региональных проектов»
Новости Беларуси. Татарстан – самый значимый партнер Беларуси в Приволжском округе России. 12 декабря во Дворце Независимости состоялась встреча Александра...
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