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Как проходит матч между сборными Беларуси и Норвегии в молодёжном ЧМ по хоккею: прямое включение
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 12 декабря в «Чижовка-Арене» в Минске в рамках молодежного чемпионата мира по хоккею проходит матч между командами Беларуси и Норвегии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наталья Федорцова, корреспондент:
Также австрийцы сегодня оказались сильнее сборной Дании – 4:2.
Олаф Эллер, главный тренер молодежной сборной Дании по хоккею:
В воскресенье мы играем с Беларусью. Но прежде всего фокусируемся на матче, который состоится завтра. И уже затем начнем готовиться к поединку против вашей команды.
Австрийцам еще предстоит сыграть со сборной Латвии.
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Новости Беларуси. 12 декабря в «Чижовка-Арене» в Минске в рамках молодежного чемпионата мира по хоккею проходит матч между командами Беларуси и Норвегии, сообщили в...
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