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Как проходит матч между сборными Беларуси и Норвегии в молодёжном ЧМ по хоккею: прямое включение

12.12.2019 20:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 12 декабря в «Чижовка-Арене» в Минске в рамках молодежного чемпионата мира по хоккею проходит матч между командами Беларуси и Норвегии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, как складывается противостояние, расскажет корреспондент Наталья Федорцова.

Как проходит матч между сборными Беларуси и Норвегии в молодёжном ЧМ по хоккею: прямое включение

Наталья Федорцова, корреспондент:
Наши ребята чуть не забили, но не в этом пока суть. Цифры на табло – 0:1 и, к сожалению, не в нашу пользу. Сборная Норвегии ведет, хотя это именно тот соперник, которого наша команда должна обыгрывать. И не сказать, что наши ребята делают что-то не так. Может быть, на подопечных Дмитрия Дудика стал влиять тот факт то обиднейшее поражение против сборной Латвии. А латвийцы, в свою очередь, сегодня еще раз подтвердили свой статус лидера, забросив 9 шайб против одной сборной Словении.

Также австрийцы сегодня оказались сильнее сборной Дании – 4:2.

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Как проходит матч между сборными Беларуси и Норвегии в молодёжном ЧМ по хоккею: прямое включение

Олаф Эллер, главный тренер молодежной сборной Дании по хоккею:
На чемпионате у нас пока что было три игры и все были тяжелы по-своему. Но австрийская сборная доставила нам больше всего проблем.

В воскресенье мы играем с Беларусью. Но прежде всего фокусируемся на матче, который состоится завтра. И уже затем начнем готовиться к поединку против вашей команды.

Австрийцам еще предстоит сыграть со сборной Латвии.

Как выглядит медаль молодёжного ЧМ по хоккею, показали корреспонденту СТВ

Как проходит матч между сборными Беларуси и Норвегии в молодёжном ЧМ по хоккею: прямое включение

Подробности – в видеоматериале.

Люди в материале: Наталья Федорцова
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 12 декабря в «Чижовка-Арене» в Минске в рамках молодежного чемпионата мира по хоккею проходит матч между командами Беларуси и Норвегии, сообщили в...
 
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