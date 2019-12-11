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Молодёжная сборная Беларуси проиграла норвежцам на ЧМ по хоккею в первом дивизионе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси снова проигрывает в овертайме на чемпионате мира в первом дивизионе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На сей раз парни Дмитрия Дудика уступили норвежцам.
Ужасно для нашей команды сложился первый период: белорусы много удалялись и пропустили две шайбы в свои ворота. Во второй части поединка наши игроки смогли один гол отыграть. Виталий Пинчук сокращает отставание до минимума.
Отыгрались белорусы в третьем периоде: за 40 секунд до завершения основного времени
Из остальных результатов тура: Латвия разгромила Норвегию, а Австрия оказались сильнее Дании.
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Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси снова проигрывает в овертайме на чемпионате мира в первом дивизионе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На сей раз...
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