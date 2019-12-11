Молодёжная сборная Беларуси проиграла норвежцам на ЧМ по хоккею в первом дивизионе

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси снова проигрывает в овертайме на чемпионате мира в первом дивизионе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На сей раз парни Дмитрия Дудика уступили норвежцам.

Ужасно для нашей команды сложился первый период: белорусы много удалялись и пропустили две шайбы в свои ворота. Во второй части поединка наши игроки смогли один гол отыграть. Виталий Пинчук сокращает отставание до минимума.





Отыгрались белорусы в третьем периоде: за 40 секунд до завершения основного времени матча Оксентюк переводит встречу в овертайм – 2:2. Но в дополнительные 5 минут победу вырвали норвежцы. Белорусы терпят поражение – 2:3.

Из остальных результатов тура: Латвия разгромила Норвегию, а Австрия оказались сильнее Дании.