Очень чувственно… Тина Кароль и солистка The Hardkiss Юлия Санина презентовали совместную песню и клип (+видео)

Источник материала: Полымя

Известная украинская певица и фронтвумен популярной группы записали дуэтную песню — «Вільна». Композиция стала главным саундтреком и настоящим украшением к фильму «Преданная» (в оригинале «Віддана»), снятого по мотивам бестселлера Софии Андрухович «Феликс Австрия». Над клипом работала режиссер фильма Кристина Сиволап.





«Эта песня — своеобразный женский манифест, мантра мантра о женской силе. И было важно исполнить ее именно дуэтом с другой певицей — сильной, талантливой, равной», — рассказывает Тина Кароль.

«Вільна» не похожа на творчество The Hardkiss, не похожа на песни Тины Кароль. Это что-то совсем иное, в чем мы объединились. И мне импонирует, что это не просто сингл, это – часть масштабного проекта, что выйдет фильм и люди будут иметь дополнительный бэкграунд, который усилит песню, а песня, конечно, по-новому раскроет фильм», – выразила надежду Юлия Санина.

Источник: БелТА