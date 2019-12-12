В Германии чех на микроавтобусе врезался в фуру белоруса и погиб

Авария произошла 11 декабря около 8:15 на автобане А7 возле города Касселя.





На данный момент известно, что 32-летний белорус ехал за рулем фуры с польскими номерами в южном направлении, но в какой-то момент из-за пробки впереди затормозил. По неустановленной причине водитель микроавтобуса Renault Master 53-летний гражданин Чехии, который ехал за ним, не стал тормозить, и его машина врезалась в фуру.





В результате столкновения мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте. Белорус не пострадал.















