|
В Германии чех на микроавтобусе врезался в фуру белоруса и погиб
Источник материала: Партизан
В Германии чех на микроавтобусе врезался в фуру белоруса и погиб. Информация об этом появилась на сайте полиции Нижней Саксонии,
Авария произошла 11 декабря около 8:15 на автобане А7 возле города Касселя.
На данный момент известно, что 32-летний белорус ехал за рулем фуры с польскими номерами в южном направлении, но в какой-то момент из-за пробки впереди затормозил. По неустановленной причине водитель микроавтобуса Renault Master 53-летний гражданин Чехии, который ехал за ним, не стал тормозить, и его машина врезалась в фуру.
В результате столкновения мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте. Белорус не пострадал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Германии чех на микроавтобусе врезался в фуру белоруса и погиб. Информация об этом появилась на сайте полиции Нижней Саксонии, сообщает корреспондент агентства...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)