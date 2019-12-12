ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Германии чех на микроавтобусе врезался в фуру белоруса и погиб

12.12.2019 21:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Германии чех на микроавтобусе врезался в фуру белоруса и погиб. Информация об этом появилась на сайте полиции Нижней Саксонии, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Авария произошла 11 декабря около 8:15 на автобане А7 возле города Касселя.

На данный момент известно, что 32-летний белорус ехал за рулем фуры с польскими номерами в южном направлении, но в какой-то момент из-за пробки впереди затормозил. По неустановленной причине водитель микроавтобуса Renault Master 53-летний гражданин Чехии, который ехал за ним, не стал тормозить, и его машина врезалась в фуру.

В результате столкновения мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте. Белорус не пострадал.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Германии чех на микроавтобусе врезался в фуру белоруса и погиб. Информация об этом появилась на сайте полиции Нижней Саксонии, сообщает корреспондент агентства...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко: «У Беларуси и Татарстана большие возможности и перспективы для продвижения совместных региональных проектов»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.12.2019
Полымя
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • одежда джинсовая для мужчин в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика