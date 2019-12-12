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Появились "шпионские" фото того, что разместится на макушке новогодней ёлки на пл. Ленина

13.12.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Все замерли в ожидании - какой она будет, та самая загадочная макушка у новогодней ёлки на площади Ленина в Бресте? А что, хороший такой ажиотаж получился в прессе.

Появились "шпионские" фото того, что разместится на макушке новогодней ёлки на пл. Ленина

Между тем, судя по "шпионским" фото, которые появились в нашем распоряжении, это не совсем мяч, который нам вроде бы как обещали (а может,мы просто не так поняли).

Появились "шпионские" фото того, что разместится на макушке новогодней ёлки на пл. Ленина

Это больше напоминает звезду. Штуку здорово закамуфлировали, но ничего, мы подождём, пока её распакуют :-)

Появились "шпионские" фото того, что разместится на макушке новогодней ёлки на пл. Ленина

Если там и есть мяч, то он на одном из лучей, который побольше остальных.

Появились "шпионские" фото того, что разместится на макушке новогодней ёлки на пл. Ленина

Появились "шпионские" фото того, что разместится на макушке новогодней ёлки на пл. Ленина

Появились "шпионские" фото того, что разместится на макушке новогодней ёлки на пл. Ленина

 
Теги: Брест
 
 
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  Все замерли в ожидании - какой она будет, та самая загадочная макушка у новогодней ёлки на площади Ленина в Бресте? А что, хороший такой ажиотаж получился в прессе....
 
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