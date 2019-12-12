Источник материала: Виртуальный Брест

Все замерли в ожидании - какой она будет, та самая загадочная макушка у новогодней ёлки на площади Ленина в Бресте? А что, хороший такой ажиотаж получился в прессе.





Между тем, судя по "шпионским" фото, которые появились в нашем распоряжении, это не совсем мяч, который нам вроде бы как обещали (а может,мы просто не так поняли).





Это больше напоминает звезду. Штуку здорово закамуфлировали, но ничего, мы подождём, пока её распакуют :-)





Если там и есть мяч, то он на одном из лучей, который побольше остальных.











