Как главный «соседский парень» СССР стал никому не нужен и спился. Факты о жизни Николая Рыбникова

Источник материала: Tut.by

Самый яркий, самый харизматичный и самый узнаваемый советский актер в период оттепели. По-настоящему народный артист. Его песни из фильмов напевали все вокруг, а в кинотеатры, когда там показывали «Девчат» или «Высоту», было не попасть. К сожалению, его творческий путь был очень непродолжительным. После оглушительной славы этот великий человек остался забытым на долгие годы. Вспоминаем неподражаемого Николая Рыбникова в его день рождения.

Вылетел из института за пародию на Левитана

Его любовь к актерскому ремеслу — родом из далекого детства. Отец Николая Николаевича Рыбникова (тоже Николай Николаевич) был простым слесарем. Но почти каждый день после работы направлялся в Малый театр Борисоглебска, на сцене которого наравне с другими актерами играл большие и сложные роли. Время от времени папа брал с собой Николая-младшего. Такие походы всегда были необычайно любимы и приносили обоим немало удовольствия.

Счастливое и беззаботное детство разрушила война. Коле Рыбникову тогда было всего 10. Папу призвали на фронт, а мама быстро собрала обоих сыновей (у Николая был младший брат Вячеслав) и переехала в Сталинград к родственникам. Как ей казалось, там было гораздо безопаснее.

Здесь семью настигла похоронка на отца. Сердце любящей жены не выдержало страшной вести: спустя совсем короткое время Клавдия Рыбникова умирает. Дети были предоставлены по большей части сами себе. И во время кровопролитных боев самостоятельно спасались из горящего города. Спустя много лет воспоминаниями об этом эпизоде Николай Рыбников поделится с актрисой Инной Макаровой. Она рассказывала:

«Во время панического бегства гражданского населения из разбомблённого немцами Сталинграда все перебирались через реку на всём, на чём было возможно плыть. Весь город горел сплошной стеной. В городе заживо сгорели тысячи людей. И вся Волга горела, так как по реке текли ручьи горящей нефти. И Николай в свои 11 лет чудом перебрался на другой берег. Он не умел плавать и пришлось цепляться за плывущие на тот берег лодки, а люди в лодках били его по рукам, спасаясь сами».

После прихода долгожданного мира Николай остался в Сталинграде. Окончил здесь школу и поступил в медицинский институт. Но от призвания не убежишь: спустя два года учебы на доктора Рыбников покинул альма-матер и уехал в Москву.

Во ВГИК (на курс Тамары Макаровой и Сергея Герасимова) он поступил с первой же попытки. Преподаватели были покорены темпераментным молодым человеком с превосходными актерскими задатками и смело доверяли ему непростые роли: Ромео, Гамлета, Дон Гуана, Петра Первого. Также Рыбников прославился во ВГИКе умением пародировать голоса знаменитых людей. Однажды он залез в шкаф и, настроив микрофон на вещание из радиоприемника, голосом диктора Левитана рассказывал «о сезонном снижении цен в 5 раз, на винно-водочные изделия в 7 раз, а соль и спички должны были отпускать бесплатно». За эту шутку его отчислили из вуза, правда через короткое время простили и восстановили обратно. А сюжет розыгрыша попал в сценарий фильма Петра Тодоровского «Какая чудная игра».

Снимался на Северном Урале в -45С° и в Ялте, где терпел жару в тулупе

После окончания ВГИКА, в 1953-м, Николай Рыбников поступил на службу в Театр-студию киноактера и стал активно ходить на пробы в кино. Первый свой эпизод на экране он сыграл в картине «Сельский врач», правда его фамилию даже не включили в титры. Полноценным, правда не запомнившимся зрителям, дебютом стала работа в «Команде с нашей улицы» (1953).

Слава пришла к нему три года и семь фильмов спустя. Его пригласили сыграть обыкновенного парня — жителя рабочих окраин и сталевара по профессии. Лента называлась «Весна на Заречной улице» (1956). Изначально на эту роль искали совершенно другого актера, но режиссер Марлен Хуциев выбрал из сотен претендентов именно Николая:

«Рыбников способен все время думать о роли и приносить новые решения каждый день. Он носит в себе образ, над которым упорно трудится».

Фильм стал одним из самых популярных в 1950-х и собрал у экранов кинотеатров СССР более 30 миллионов зрителей. Песня-лейтмотив картины «Когда весна придёт, не знаю», которую талантливо исполнил Николай Рыбников, стала всенародным хитом. «Весна на Заречной улице» до сих пор остается любимой у миллионов. В 2013 году на проспекте Металлургов в Запорожье установили скульптуру главного героя фильма Саши Савченко (Рыбникова).

Вслед за «Весной на Заречной улице», в 1957-м, на экраны вышла «Высота». Это была снова роль простого рабочего парня, с которой Рыбников справился блестяще. Его партнерша по съемкам Инна Макарова вспоминала:

«В одном из эпизодов фильма он не остановил съемку в тот момент, когда надо было спускаться по железному тросу, а у него не оказалось рукавиц. Когда я услышала команду „второй дубль!“, то увидела окровавленные ладони напарника».

В «Высоте» Рыбников также исполнил песню, которую после выхода картины много десятилетий подряд будет петь вся огромная страна. «Не кочегары мы, не плотники…» — так начинался «Марш монтажников». Фильм получил главную премию на международном кинофестивале в Карловых Варах, золото международного кинофестиваля в Москве и особый приз и первую премию за комбинированные съёмки на всесоюзном кинофестивале.

В этом же году выходит и другой звездный фильм, в котором Николай Рыбников играет главную роль. Это была комедия молодого режиссера Эльдара Рязанова «Девушка без адреса».

Еще одна комедия — и снова головокружительный успех. На роль лесоруба Ильи Ковригина в «Девчатах» пробовались очень многие актеры и утвердили Владимира Трещалова, но пришло распоряжение: «Снимать Рыбникова!».

Рыбникову очень нравилась роль, и чтобы выглядеть моложе, он специально похудел на 20 кг. Ради любви к киноискусству ему пришлось столкнуться и с другими трудностями на площадке «Девчат». Фильм снимался то на Северном Урале в -45С°, то летом в Ялте, где приходилось терпеть в тулупах жару, — вспоминала позже его партнерша по съемкам Надежда Румянцева:

«Профессионалом он был потрясающим. Фильм снимали на Северном Урале. Мороз — за 45 градусов. Просыпаешься ночью — всё в инее. Потом по этому морозу долго едем в розвальнях на делянку, где снимали многие фрагменты фильма. Операторы держат камеры под полушубками, иначе моторы отказывают. Ждём, когда в термосах привезут обед. Разливаю его в миски, а он тут же превращается в лёд. И вот предлагаю испробовать этот суп Илье (Николаю). Он кладет ложку в рот… а вынуть не может. Отогрел, вытащил её с куском кожи. Потекла кровь. „Ну, — говорим, — всё“. Видим же — распухает щека. А Коля: „Нет. Будем снимать“. И опять суёт ложку в свой больной рот. Сняли! А он потом так тихонечко в сторону отворачивается и… лужица крови. Представляю, какую адскую боль он испытывал…»

В жену Рыбникова был влюблен Жерар Филип, а Чарли Чаплин присылал ей телеграмму — вызов на съемки

Кажется, в 60-е никого так часто не снимали в кино, как Николая Рыбникова. Со всех уголков Советского Союза к нему летели сотни тысяч писем от поклонниц. Но он всегда оставался верен только одной — актрисе Алле Ларионовой. Она была одной из самых красивых женщин в стране. Жерар Филип посвятил ей — «блондинке в платье голубом» — свои стихи, Жан Маре, который не замечал женщин вовсе, расточал комплименты ее внешности. Сам Чарли Чаплин присылал телеграмму — вызов на съемки. Конечно, Рыбников был покорен и влюблен по уши.

Они познакомились еще в годы учебы во ВГИКе. Увы, чувства Николая были поначалу безответными. Он добивался ее долгих шесть лет и однажды, в минуту отчаяния, даже решил повеситься. Самоубийство удалось предотвратить, но наставник Николая Сергей Герасимов, узнав обо всем, кричал на весь институт:

— С ума ты, что ли, сошел?! Это ж додуматься надо — вешаться из-за жабы!

— Она не жаба, — возражал Рыбников. — Она — красавица! Она же не виновата, что любит другого!

— Раз красавица — завоюй!

И он начал завоевывать.

«И где бы я ни была, — вспоминала Алла Ларионова, — за границей, на далеком хуторе, в полесских лесах — везде получала от него короткие телеграммы: „Люблю. Целую. Пью твое здоровье“. Понятия не имею, как ему удавалось меня разыскивать, но, говоря современным языком, доставал. И достал!».