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На матче Лиги Европы в Киеве вывесили огромный баннер "Жыве Беларусь!"
Источник материала: Партизан
На матче шестого тура группового раунда футбольной Лиги Европы в Киеве между местным "Динамо" и "Лугано" вывесили огромный баннер "Жыве Беларусь!"
"Жыве Беларусь!" / pressball.by
Он появился на трибуне и попал в телетрансляцию во втором тайме, передает
Киевское "Динамо", кстати, сыграло с "Лугано" вничью 1:1, заняло в своей группе лишь третье место и с еврокубками попрощалось.
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На матче шестого тура группового раунда футбольной Лиги Европы в Киеве между местным "Динамо" и "Лугано" вывесили огромный баннер "Жыве Беларусь!"
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