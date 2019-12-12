"Жыве Беларусь!" / pressball.by





"Еврорадио" . Баннер принесли неизвестные болельщики. Висел же он в динамовском фан-секторе. Видео можно увидеть здесь . Он появился на трибуне и попал в телетрансляцию во втором тайме, передает. Баннер принесли неизвестные болельщики. Висел же он в динамовском фан-секторе. Видео можно увидеть





Киевское "Динамо", кстати, сыграло с "Лугано" вничью 1:1, заняло в своей группе лишь третье место и с еврокубками попрощалось.