







Также считается, что в пятницу 13 нельзя проводить любые операции с крупными суммами денег: давать/брать в долг; делать дорогие покупки; и косвенно – через зарплату – с этим моментом связан запрет на смену работы и начало новых проектов.





В то же время, гороскоп на 13 декабря 2019 обещает представителям всех знаков Зодиака невероятное денежное везение: можно выиграть в лотерею или найти кошелек. Вот только у этой халявной монеты от судьбы будет и иная сторона: скорее всего, что эти деньги надолго в кошельке не задержатся.





Из знаков Зодиака больше всех в зоне риска находятся Близнецы, Овны и Львы. Им астрологи советуют проявлять осторожность, по возможности день провести дома – в привычной обстановке и дружественном окружении.