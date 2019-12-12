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Пятница 13-е: чего ожидать от последнего в году "темного" дня?
Источник материала: Партизан
Пятница 13 в декабре 2019 будет последней в этом году – и это ее главный и едва ли не единственный плюс. Полнолуние в декабре 2019 в свою очередь проходит в Близнецах, поэтому особо опасно для здоровья людей и транспортной сферы. Так что запрет на пятницу 13 на начало дальних путешествий актуален как никогда. Также как и запрет на любое лечение.
Также считается, что в пятницу 13 нельзя проводить любые операции с крупными суммами денег: давать/брать в долг; делать дорогие покупки; и косвенно – через зарплату – с этим моментом связан запрет на смену работы и начало новых проектов.
В то же время, гороскоп на 13 декабря 2019 обещает представителям всех знаков Зодиака невероятное денежное везение: можно выиграть в лотерею или найти кошелек. Вот только у этой халявной монеты от судьбы будет и иная сторона: скорее всего, что эти деньги надолго в кошельке не задержатся.
Из знаков Зодиака больше всех в зоне риска находятся Близнецы, Овны и Львы. Им астрологи советуют проявлять осторожность, по возможности день провести дома – в привычной обстановке и дружественном окружении.
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Пятница 13 в декабре 2019 будет последней в этом году – и это ее главный и едва ли не единственный плюс. Полнолуние в декабре 2019 в свою очередь проходит в Близнецах,...
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