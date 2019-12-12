Россия просит Беларусь не поставлять ей вредную норвежскую рыбу

Источник материала: Ежедневник



фото: iohotnik.ru

Российские инспекторы неоднократно выявляли в лососе и форели из Норвегии, поставляемых с территории Беларуси, остатки вредных и запрещенных веществ, уведомляет сайт Россельхознадзора.

В связи с этим Россельхознадзор обратился в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора белорусского Минсельхозпрода, сообщает сайт российского ведомства. В письме Россельхознадзор уведомляет о своем обращении в ветеринарную службу Норвегии (Mattelsynet) с предложением проинспектировать предприятия по производству продукции аквакультуры (лосось, форель). Однако российскую делегацию Норвегия не приняла – местная ветслужба сослалась на плотный график.

Россельхознадзор отмечает также, что в нынешнем году в Беларусь было ввезено свыше 10,2 тыс. тонн норвежской аквакультурной продукции. Почти вся она (93%) была отправлена в Россию. При этом белорусские инспекторы из всего объема поставок отобрали лишь 17 проб для анализа.

Свое обращение к белорусской стороне Россельхознадзор назвал «просьбой». Ведомство просит Беларусь не поставлять в Россию рыбную продукцию, выработанную из норвежского сырья, в связи с недостаточным мониторингом его качества.