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Россия просит Беларусь не поставлять ей вредную норвежскую рыбу

13.12.2019 09:44 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Россия просит Беларусь не поставлять ей вредную норвежскую рыбу

фото: iohotnik.ru

Российские инспекторы неоднократно выявляли в лососе и форели из Норвегии, поставляемых с территории Беларуси, остатки вредных и запрещенных веществ, уведомляет сайт Россельхознадзора.

В связи с этим Россельхознадзор обратился в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора белорусского Минсельхозпрода, сообщает сайт российского ведомства. В письме Россельхознадзор уведомляет о своем обращении в ветеринарную службу Норвегии (Mattelsynet) с предложением проинспектировать предприятия по производству продукции аквакультуры (лосось, форель). Однако российскую делегацию Норвегия не приняла – местная ветслужба сослалась на плотный график.

Россельхознадзор отмечает также, что в нынешнем году в Беларусь было ввезено свыше 10,2 тыс. тонн норвежской аквакультурной продукции. Почти вся она (93%) была отправлена в Россию. При этом белорусские инспекторы из всего объема поставок отобрали лишь 17 проб для анализа.

Свое обращение к белорусской стороне Россельхознадзор назвал «просьбой». Ведомство просит Беларусь не поставлять в Россию рыбную продукцию, выработанную из норвежского сырья, в связи с недостаточным мониторингом его качества.

 
 
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Российские инспекторы неоднократно выявляли в лососе и форели из Норвегии, поставляемых с территории Беларуси, остатки вредных и запрещенных веществ, уведомляет...
 
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