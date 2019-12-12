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A1 перезапустил 4G в Гомеле

13.12.2019 10:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

A1 вернул связь 4G/LTE для своих абонентов в Гомеле. Об этом заявили в пресс-службе компании.


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«Запуск состоялся в рамках стратегического партнерства A1 и инфраструктурного оператора beСloud по развитию мобильной связи стандарта 4G в Беларуси», — отмечают в компании и добавляют, что А1 предоставила beCloud свою инфраструктуру под базовые станции и транспортную сеть. За счет этого за работу 4G-сети для абонентов А1 в Гомеле отвечают 136 базовых станций. До конца года в работу введут еще 26 «вышек».

Напомним: начиная с марта этого года передача данных в 4G-сети beСloud стала доступна абонентам A1 в Минске, Минском районе, а также Гомеле. Впрочем, в мае LTE-связь в Гомеле отключили. Тогда в А1 объяснили это тем, что «по результатам драйв-тестов показатель средней скорости загрузки данных (контента) в 4G-сети beCloud составил чуть выше 2 Мбит/сек, притом что аналогичный показатель средней скорости передачи данных в 3G-сети A1 составляет свыше 7 Мбит/сек».

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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«Запуск состоялся в рамках стратегического партнерства A1 и инфраструктурного оператора beСloud по развитию мобильной связи стандарта 4G в Беларуси», - отмечают в...
 
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