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A1 перезапустил 4G в Гомеле
Источник материала: Tut.by
A1 вернул связь 4G/LTE для своих абонентов в Гомеле. Об этом заявили в пресс-службе компании.
«Запуск состоялся в рамках стратегического
Напомним: начиная с марта этого года передача данных в 4G-сети beСloud стала доступна абонентам A1 в Минске, Минском районе, а также Гомеле. Впрочем, в мае LTE-связь в Гомеле отключили. Тогда в А1
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«Запуск состоялся в рамках стратегического партнерства A1 и инфраструктурного оператора beСloud по развитию мобильной связи стандарта 4G в Беларуси», - отмечают в...
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