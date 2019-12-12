Чем порадовать друзей, коллег и родных на Новый год? Подборка необычных брестских подарков

Источник материала: Виртуальный Брест

Близится праздник, которого кто-то ждет уже 11 месяцев, а кто-то не любит вовсе. Новый год - он такой. Но независимо от нашего отношения к нему, практически каждый старается подготовить хорошие подарки для своих близких.





Зачастую это оказывается непросто. Что можно подарить интересного, полезного и при этом не совсем обычного? Мы сделали для вас подборку мест в Бресте, сертификаты которых наверняка пригодятся вашим близким.

SPA-центр «Дельта Спа»

Открывает наш список заведение , которого так не хватало Бресту. Буквально за 2 месяца Delta Spa завоевало популярность и у молодежи, и у людей постарше. Ведь здесь можно по-настоящему «отключиться» от всех своих дел, телефонных звонков, городской однообразности и окунуться в атмосферу тишины, релакса и удовольствия. И это действительно так (мы лично проверяли)!





Бассейн, джакузи, две сауны (настоящая финская и более мягкий турецкий хаммам), душ впечатлений, генератор снега, соляная комната - все это уже включено в стоимость. Пользуйтесь чем хотите и сколько душе угодно. Также за дополнительную плату доступны услуги массажа и лаунж бар.





Стоимость сертификата: 32 руб.

Подробная информация: deltabrest.by или @deltaspa_brest

Заказ сертификатов: +375 (33) 370 58 58 (МТС) или (8 0162) 58-58-86

Порадуйте сертификатами не только родных и близких, но также сотрудников или клиентов фирм.

Сеть кофеен Paragraph

Что подарить любителям романтики и ароматного кофе? Предлагаем вам обратить внимание на сертификаты от кофеен Paragraph. Особенно это актуально сейчас, в период праздников, ведь шикарный декор позволяет еще больше прочувствовать атмосферу Рождества и Нового года! Здесь красиво не только внутри, но и снаружи . А вкуснейший кофе дополнит эту идиллию.





Доступные номиналы сертификатов: 10, 15 или 20 руб.

Адреса, где можно приобрести сертификаты, есть на сайте paragraph.by

Студия Wattson

Сказочное место с домашним новогодним интерьером. Хорошие фотографии в красивом месте будут радовать не только вас и ваших друзей в instagram, но и останутся хорошей памятью в будущем!





Сертификаты доступны как на аренду только студии, так и с предоставлением услуг фотографа. Сертификаты можно использовать как в ближайшее время для новогодней фотосессии, так и позднее для семейной или индивидуальной съемки. Ведь срок действия сертификатов составляет 2 месяца.

Посмотреть красивые фото из студии можно в их instagram: @wattsonspace

Стоимость сертификатов зависит от пакета услуг и начинается от 50 рублей

Заказать сертификат можно по телефону: +375 (29) 806-72-20

Цирк Деда Мороза

Если вы думали, что цирк бывает только летом - то сильно ошибались!





«Утерян праздник! Требуется срочная помощь всех мальчиков и девочек ! Дед Мороз ушёл искать праздник и исчез... Давайте вместе с артистами цирка поможем снегурочке, разыскать Деда Мороза и вернуть всем нам праздничное настроение! И если у нас все получится то каждый из вас получит подарок от Дедушки Мороза и загадает свое самое сокровенное желание!» - так приглашают гостей активные участники цирка!

И помогать в поисках будут гимнасты, акробаты, дрессированные собачки, космический пришелец Слинки, самый весёлый клоун Жоржик и хранитель лесных секретов Медвежонок Мишутка!

Цена билетов: 14,16,18 руб + подарок от Дедушки Мороза (оплачивается по желанию дополнительно 5р). Детям до 3лет Бесплатно! Акция 3+1!

Заказ билетов по телефонам: (8-044) 478 88 10 и (8-044) 487 87 85

График выступлений:

- 21 декабря 13:00 и 16:00

- 22 декабря 13:00 и 16:00

- 25 декабря 13:00 и 16:00

- 27 декабря 13:00 и 18:30

- 28 декабря 13:00 и 16:00

- 29 декабря 13:00 и 16:00

- 2 января 13:00 и 18:30

- 3 января 13:00 и 18:30

- 4 января 13:00 и 16:00

- 5 января 13:00 и 16:00

- 7 января 13:00 и 16:00

- 11 января 13:00 и 16:00

- 12 января 13:00 и 16:00

Подробная информация на сайте shapito.by

Центр красоты и спа услуг Аффабель

Рецепт идеального подарка на Новый год - сертификат в Аффабель, который поможет Вам порадовать свою вторую половинку, родную маму, сестру, бабушку или подругу незабываемыми подарками.

Преимущества подарочных сертификатов очевидны:



- Огромный ассортимент услуг (парикмахерский зал, маникюр, педикюр, спа процедуры и многое другое);

- Только высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы;

- Приятная и уютная атмосфера и ароматный кофе/чай с вкусняшками;

- Срок действия сертификата 3 месяца;

- Можно приобрести сертификат на желаемую Вами сумму или любую услугу/услуги;

- Бесплатная доставка по Бресту;

- Заказ по телефону, а также через соц. сети;

- Возможность удаленной оплаты;

- При первом посещении, если клиент не использовал всю сумму, остаток не сгорает (!!!), им можно воспользоваться сколько угодно раз, пока срок действия сертификата и сумма не закончится.





Заказ сертификатов возможен по телефонам +375 29 806 12 12 , +375 298 312 312 , на страницах ВКонтакте и Instagram , а также при личном визите в «Аффабель» по адресу: ул. Советская 34, ТЦ «Дидас Персия», 2 этаж.

Доставка на дом по Бресту - бесплатно!