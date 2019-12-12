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Чем порадовать друзей, коллег и родных на Новый год? Подборка необычных брестских подарков
13.12.2019 10:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Близится праздник, которого кто-то ждет уже 11 месяцев, а кто-то не любит вовсе. Новый год - он такой. Но независимо от нашего отношения к нему, практически каждый старается подготовить хорошие подарки для своих близких.
Зачастую это оказывается непросто. Что можно подарить интересного, полезного и при этом не совсем обычного? Мы сделали для вас подборку мест в Бресте, сертификаты которых наверняка пригодятся вашим близким.
SPA-центр «Дельта Спа»
Открывает наш список
Бассейн, джакузи, две сауны (настоящая финская и более мягкий турецкий хаммам), душ впечатлений, генератор снега, соляная комната - все это уже включено в стоимость. Пользуйтесь чем хотите и сколько душе угодно. Также за дополнительную плату доступны услуги массажа и лаунж бар.
Стоимость сертификата: 32 руб.
Подробная информация:
Заказ сертификатов:
Порадуйте сертификатами не только родных и близких, но также сотрудников или клиентов фирм.
Сеть кофеен Paragraph
Что подарить любителям романтики и ароматного кофе? Предлагаем вам обратить внимание на сертификаты от кофеен Paragraph. Особенно это актуально сейчас, в период праздников, ведь шикарный декор позволяет еще больше прочувствовать атмосферу Рождества и Нового года! Здесь красиво не только внутри, но и
Доступные номиналы сертификатов: 10, 15 или 20 руб.
Адреса, где можно приобрести сертификаты, есть на сайте
Студия Wattson
Сказочное место с домашним новогодним интерьером. Хорошие фотографии в красивом месте будут радовать не только вас и ваших друзей в instagram, но и останутся хорошей памятью в будущем!
Сертификаты доступны как на аренду только студии, так и с предоставлением услуг фотографа. Сертификаты можно использовать как в ближайшее время для новогодней фотосессии, так и позднее для семейной или индивидуальной съемки. Ведь срок действия сертификатов составляет 2 месяца.
Посмотреть красивые фото из студии можно в их instagram:
Стоимость сертификатов зависит от пакета услуг и начинается от 50 рублей
Заказать сертификат можно по телефону:
Цирк Деда Мороза
Если вы думали, что цирк бывает только летом - то сильно ошибались!
«Утерян праздник! Требуется срочная помощь всех мальчиков и девочек ! Дед Мороз ушёл искать праздник и исчез... Давайте вместе с артистами цирка поможем снегурочке, разыскать Деда Мороза и вернуть всем нам праздничное настроение! И если у нас все получится то каждый из вас получит подарок от Дедушки Мороза и загадает свое самое сокровенное желание!» - так приглашают гостей активные участники цирка!
И помогать в поисках будут гимнасты, акробаты, дрессированные собачки, космический пришелец Слинки, самый весёлый клоун Жоржик и хранитель лесных секретов Медвежонок Мишутка!
Цена билетов: 14,16,18 руб + подарок от Дедушки Мороза (оплачивается по желанию дополнительно 5р). Детям до 3лет Бесплатно! Акция 3+1!
Заказ билетов по телефонам:
График выступлений:
Подробная информация на сайте
Центр красоты и спа услуг Аффабель
Рецепт идеального подарка на Новый год - сертификат в Аффабель, который поможет Вам порадовать свою вторую половинку, родную маму, сестру, бабушку или подругу незабываемыми подарками.
Преимущества подарочных сертификатов очевидны:
Заказ сертификатов возможен по телефонам
Доставка на дом по Бресту - бесплатно!
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